Adriana Abenia acaba en el hospital tras sufrir un accidente doméstico

La mañana ha sido muy tensa para Adriana Abenia, quien ha sufrido un accidente doméstico que ha llevado a sus fans a sentirse muy preocupados por ella. La actriz ha publicado una inquietante fotografía, en sus redes sociales, mostrando su mano derecha vendada y una camiseta con manchas de sangre, resultado de un corte en la muñeca causado por un plato de cerámica roto.

Afortunadamente, la atención médica fue inmediata, y Abenia no tardó en agradecer al personal del Hospital Universitario La Paz por su eficacia y celeridad en atenderla: “Quiero dar las gracias al Hospital Universitario La Paz por el cariño, la rapidez y la tranquilidad que han intentado transmitirme después de cortarme la muñeca en casa”, ha escrito, recordando que hace tan solo unos días estaba disfrutando de unas vacaciones en la playa con su familia.

En su comunicado, la actriz profundizó en los detalles del incidente, explicando que los médicos tuvieron que llevar a cabo un examen minucioso debido a la ubicación delicada del corte. “Tras algunas breves preguntas, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz… ¡Y de mucha suerte!”, expresó con alivio.

"Ahora puedo fardar de una bonita cicatriz"

Abenia también ha aprovechado sus redes sociales para mostrar el resultado del procedimiento médico, mostrando cuatro grandes puntos de sutura que cerraron el corte vertical en su muñeca. “La he liado de la manera más tonta, menos mal que mi libro ‘La vida ahora’ ya estaba escrito. Por los pelos”, bromeó, reconociendo la fortuita naturaleza del accidente. La actriz ha salido del percance con una cicatriz y una historia para contar, pero sobre todo, con una profunda gratitud por la atención y el cuidado que recibió en un momento de crisis. Como remate final de su comentario, ha dicho que ahora puede "fardar de una nueva y bonita cicatriz”.

Pero no todos sus seguidores se han mostrado conformes con el tema. Una seguidora le ha dicho: “Pero no entiendo lo de la foto a los cristales… Con semejante tajo ponerse a hacer foto?”, y otra seguidora con un tono algo más duro también le ha comentado: “¿Es necesario mostrar la sangre para dar más veracidad o dramatismo al tema?”.

El caso es que Adriana Abenia, en los últimos tiempos, despierta cierta polémica y si no, que se lo pregunte a Miguel Frigenti cuando se encontró a la presentadora en una oficina de representación y le preguntó si utilizaba anabolizantes para el aumento de la masa muscular. Por supuesto, Frigenti no se lo tomó nada bien. “Se puede ser mal educada y luego está Adriana Abenia. Me encuentro con ella en una oficina de representación y sin tener ninguna confianza conmigo, me dice que me encuentra muy “fuerte” y que es evidente que me he pinchado anabolizantes. Ignorante”, dijo muy enfadado. Pero en este caso, la sangre no llegó al río.