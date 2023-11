Genoveva Casanova, que acaba de dar sus primeras declaraciones tras el escándalo, lleva días en el foco mediático tras las fotos con Federico de Dinamarca en Madrid. La expareja de Cayetano Martínez de Irujo no dudaba en publicar un rotundo comunicado para defenderse, pero el siguiente paso fue mantenerse en un discreto segundo plano y refugiarse en San Sebastián. Pero eso no le ha evitado ser la persona más buscada de nuestro país y ahora ha dado el paso de huir de nuestro país y poner rumbo a Londres por prescripción médica.

Hay que recordar que Genoveva Casanova sufrió una embolia pulmonar el pasado verano, por lo que esta polémica le estaría superando. De hecho, su círculo más cercano le ha aconsejado que se vaya de España para evitar sumar más problemas a la etapa que atraviesa: "Está desconectada y alejada de todo por prescripción médica. El estrés afecta a sus pulmones y tanto su doctor de cabecera como su psicólogo y su abogado le han recomendado no aparecer ni responder llamadas. Se conecta unos pocos minutos al día para hablar con sus hijos y nada más", han asegurado en 'Y ahora Sonsoles'.

Estos consejos por parte de personas de su círculo le ha llevado a tomar la decisión de abandonar San Sebastián y salir de España. Y es que Genoveva Casanova ha descubierto que algunos paparazzi estaban rondando por la zona en la que se encontraba. Han localizado su paradero y esto le ha llevado a tomar la decisión de huir. Eso le llevaba hace unas horas a coger un vuelo a Londres, donde están viviendo en la actualidad sus hijos: "Estuvo en San Sebastián por una cuestión logística, llevó a sus perros, organizó unas cosas y se marchó", ha declarado Beatriz Cortázar. Pero esta información la corrobora a su vez Diego Arrabal, que apunta a que cogió un vuelo con destino a Londres. "Cogió un vuelo comercial a Londres el lunes a las 15:35h. Hemos barrido todos los hoteles y no está en ninguno. Seguramente ha alquilado un apartamento porque piensa pasar un tiempo allí", ha reconocido. Para Genoveva Casanova están siendo momentos complicados y no ha dudado ahora en salir de España para evitar ser localizada.

Su huida a Londres llega justo cuando Genoveva Casanova acaba de dar sus primeras declaraciones tras la polémica. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha resuelto la gran duda y ha revelado cómo se siente: "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada", dice ella a 'Vanitatis'. Prefiere no desvelar cuánto tiempo estará fuera, una idea que ella misma desconoce. Confirma que se ha visto sobrepasada y es que sus fotos con Federico de Dinamarca han desatado rumores y generado multitud de comentarios. Mensajes que no han entrado a confirmar o desmentir .