Adara continúa siendo una de las protagonistas de ‘Gran Hermano VIP’. La concursante sigue estando ajena a todo lo que está ocurriendo fuera de la casa de Guadalix: su pareja, Hugo, ha ofrecido su primera entrevista y Gianmarco sigue esperándola después de confesar que está enamorado.

Mientras tanto, ella sigue disfrutando de la que será una de las experiencias más increíbles de su vida, a pesar de que está echando mucho de menos a la hija que tienen en común. Sin embargo, el estar aislada puede tener los días contados, ya que Hugo ha tomado la decisión de demandarla y pedir la custodia de su hija, y el programa podría avisarla. Esto le haría recibir la primera noticia del exterior, lo que podría desestabilizarla.

«Adara puede recibir en los próximos días una demanda que ha interpuesto Hugo a Adara por las cuestiones que tienen que ver con la hija. Son medidas cautelares, pero que han pedido que se le comuniquen a Adara dentro del concurso», han comentado en ‘El programa de Ana Rosa’.

Esta noticia podría recibirla cuando está pasando uno de los peores momentos dentro del concurso, sobre todo por el encontronazo con el que consideraba su amigo, Hugo Castejón. La convivencia con el ex de Marta Sánchez se ha convertido en una pesadilla para ella. Si en los primeros días de convivencia parecían ser uña y carne, ahora no pueden verse ni en pintura.

La madrileña se ha quejado de la actitud del cantante. «Estos días han sido durísimos. No podía creerlo. ¿Pero esto de verdad está pasando? Me evita, me intenta apartar de él. Su obsesión aquí es discutir». Adara se dirigía a Hugo en pleno directo para intentar saber por qué ha cambiado de actitud hacia ella. «¿Por qué te has portado así conmigo, que he estado contigo siempre y he dado la cara por ti? ¿Qué estás haciendo? Se acerca la final y te das la vuelta».