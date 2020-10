Adara Molinero se ha sometido a un nuevo retoque estético después de pasar por quirófano para reducirse el pecho. Esta vez en sus labios.

Adara Molinero hace algunos días se sometió a una operación estética que estaba deseando realizarse. La ex gran hermana acudió a un cirujano para tras haberse aumentado el pecho reducírselo, ya que tenía fuertes dolores y el resultado no era el esperado. La joven ha quedado muy satisfecha con su decisión y así lo revela ella en sus redes sociales, las mismas en las que ha comentado el nuevo retoque que se ha realizado. Esta vez ha tenido lugar en su rostro, concretamente en sus labios.

«Es un peeling en los labios, es una pasada. Se levanta la piel de arriba y se te quedan más gorditos y rosaditos», ha dicho la propia Adara en su Instagram. De este modo, la polémica concursante de realities ha dicho adiós a sus pieles muertas, evitando así el efecto de labio reseco del que tanto se huye. Con esta técnica ha logrado aumentar su volumen y están más tersos, dos cualidades que ella buscaba sin necesidad de acudir al ácido hialurónico. «No hace falta que te pinches nada», ha apuntado. Y es que Adara ya tenía grosor en sus labios, por lo que no ha querido aumentarlos todavía más. A pesar de no haberlo probado nunca, Molinero se lanzó y confió en un centro que era especialista en este tipo de procedimientos. «A mí no importa decir qué me hago», ha añadido.

Aunque este no es el único tratamiento que ha llevado a cabo. «Tenía los poros abiertos y me pusieron una mascarilla y poco a poco estoy consiguiendo que se me cierren. Estoy súper contenta, hay que tener cuidado e ir a sitios buenos y con gente profesional», ha dicho Adara en varios stories de Instagram. Según ella, hace algunos años tuvo acné, por lo que ha querido recurrir a una técnica que borrara cualquier señal de ello. «Estoy súper feliz con mis labios, mi piel y mi todo», ha insistido Adara.

Lista de retoques al que habría que sumar uno más. Adara tiene en mente el siguiente que se quiere realizar, un pensamiento que ya ha compartido con sus seguidores. La ex de Hugo Sierra se quiere eliminar el agujero del piercing, una cicatriz de la que se quiere deshacer una vez esté completamente recuperada de su operación de pecho. «Lo que estoy loca por hacerme, cuando se me quite el dolor del pecho, es quitarme el agujero del piercing«, ha finalizado Adara. Un retoque que también se han realizado otros rostros conocidos como es Violeta Mangriñán, quien ha explicado todo el proceso a través de su Instagram, un cambio con el que está plenamente satisfecha.