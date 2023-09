Adara Molinero aclara el motivo de su ruptura con Bosco Martínez Bordiú

Hace diez días nos enterábamos de la noticia de que Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú habían roto su relación. La pareja, que inició su romance en la última edición de Supervivientes, emprendían caminos separados después de su regreso de los Cayos Cochinos de Honduras. Ahora, la protagonista ha aclarado el motivo principal de la ruptura.

"Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace un mes", explicaba Makoke en el programa 'Fiesta' a través de Adara. También subrayaba que se queda con el cariño que le sigue guardando al ganador de 'Supervivientes'. Asimismo ha aclarado la razón por la que la relación ha terminado. "Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada". En este momento, la 'influencer' asegura estar en una etapa "increíble" de su vida. "Sabéis que soy super sincera y si no estoy bien me lo notáis. Pero estoy super feliz, super tranquila y dedicándole todo el tiempo a mi hijo y a mí misma", explicaba en redes.

Adara y Bosco: un breve romance

Muchos no apostaron por su romance, pero Adara y el sobrino de Pocholo hicieron caso omiso y continuaron disfrutando de su amor. Su beso en la final del reality confirmó lo que algunos sospechaban durante el concurso. Este verano la pareja ha disfrutado de distintas y románticas escapadas juntos. Incluso han hecho partícipes a sus seguidores de la petición formal de Bosco de salir con la madrileña. Algo que parecía indicar que la cosa iba en serio.

Sin embargo, pronto llegaron los rumores de una posible infidelidad por parte del joven. Todo a consecuencia de que Bosco Martínez Bordiú se dejara ver durante un estreno en la capital junto a su compañera en 'Supervivientes', Raquel Arias. Ella desmintió enseguida que hubiera algo más que una simple amistad. "Me cansa que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica, hay que respetarlo, es algo precioso". Ahora conocemos la verdadera versión de la ruptura de la mano de la protagonista, Adara, quien ha subrayado que no están juntos debido a que no atraviesan el mismo momento vital. Cabe recordar que se llevan diez años, él tienes 20 y ella 30.

