Adara Molinero, enamorada: te contamos quién es su novio

En la era de Instagram no hay duda que una imagen pisa con más fuerza que mil palabras. La última foto que hemos visto en redes de Adara Molinero ratifica un nuevo romance que ha pillado a sus seguidores desprevenidos. La confirmación llegaba a través de un beso de película de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' junto a su chico. Curiosamente no ha sido la influencer la encargada de compartir este post sino su pareja. Te contamos quién es el afortunado.

La nueva ilusión de Adara Molinero responde al nombre de Álex Guita. Es un conocido entrenador personal en quien han depositado su confianza distintos rostros conocidos e influencers, entre ellos, Carla Barber. Durante esta última etapa también ha trabajado su método con la denominada 'reina de los realities'. Parece que entre sesión y sesión de entrenamiento, la química ha ido a más. Ha sido él quien ha publicado una romántica instantánea en la que abraza a la madrileña y le da un apasionado beso. Añade el siguiente comentario: "Hoy fue un día muy duro". Por su parte, la influencer ha evitado pronunciarse al respecto consciente de la repercusión que siempre genera su vida privada.

Adara Molinero ha encontrado el amor en su preparador físico

En esta última etapa de su vida, Adara se ha centrado en estar al cien por cien tanto en lo físico como en lo emocional. Desde hace un tiempo lleva sometiéndose a una exigente rutina de ejercicios. Un cambio que viene ligado a nuevos hábitos alimenticios con una dieta especializada después de que fuera diagnosticada con SIBO de metano. Un síndrome, que se produce por un sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino delgado. A través de sus redes ha mostrado cómo está cambiando su silueta gracias a esta exigente rutina y observa significativos cambios como una figura más tonificada sobre todo en la zona del abdomen. "Estoy a tope", afirmaba en redes donde ha publicado distintos vídeos de las tablas que realiza. Junto a su preparador, Álex Guita lleva a cabo una rutina 'full body' que tiene como objetivo disminuir el porcentaje de grasa y tonificar la musculatura.

Por el momento, ella ha evitado pronunciarse sobre esta nueva ilusión que llega seis meses después de que rompiera con Bosco Martínez-Bordiú. Su anterior relación se fraguó en los Cayos Cochinos de Honduras durante la participación de ambos en 'Supervivientes'. La propia Adara aclaraba en redes el motivo de su ruptura. "No estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace un mes. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada", afirmaba entonces.