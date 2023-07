Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú: su escapada más romántica

Poco a poco, Adara Molinero vuelve a sus quehaceres diarios tras regresar de Honduras. En este tiempo que lleva adaptándose a sus rutinas diarias, la joven aprovecha cada segundo para afianzar su relación con Bosco Martínez-Bordiú. A este respecto, este fin de semana, la pareja ha aprovechado para hacer su primera escapada romántica. Eso sí, no han estado solos puesto que les ha acompañado Jonan Wiergo, el tercer finalista de 'Supervivientes'.

"Unos días increíbles con personitas increíbles", aseguraba Adara Molinero junto a una retahíla de imágenes en las que se le podía ver de lo más acaramelada con Bosco. Y es que ambos están pasando tiempo juntos y afianzando su relación. Un noviazgo que comenzaba de espaldas a las cámaras y que hacían público en la final de 'Supervivientes' con un apasionado beso. En esta escapada, los dos tortolitos han disfrutado de la tranquilidad de un paraje natural de Zamora. Así, tanto ellos como el influencer y su novio han hecho múltiples planes con los que han podido desconectar de su realidad: de un paseo en barco, pasando por una carrera con todoterrenos, hasta una barbacoa a la luz de la luna.

Ha sido Adara Molinero quien se ha encargado de hacer partícipe a todos de su romántica escapada y ha compartido unas imágenes en las que se aprecia la complicidad que hay entre ella y Bosco. Los podemos ver a los dos abrazándose y dándose carantoñas. Todos han estado en un entorno que recuerda de alguna manera a Honduras y es por ello que se han sentido como en casa. Poco a poco, la pareja va afianzado su relación y esta escapada es prueba de ello puesto que su amor continúa creciendo fuera de la isla.

Jonan Wiergo y su buena relación con Adara Molinero y Bosco

Esta escapada también nos ha permitido constatar que Jonan Wiergo mantiene una estrecha relación con Bosco y Adara y no con el resto de concursantes, tal y como él mismo explicó. "Tengo bloqueados a casi todos los concursantes. No me quiero volver a ver en una así en mi put... vida", llegó a decir en sus historias de Instagram. Además, el influencer aseguró que muchos de los participantes tan solo fueron al reality de aventuras para poder crear tramas y hacerse varios 'Deluxe'. "Las únicas personas que me gustaría volver a ver son Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel. Los demás... gracias pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí", dejó claro.