Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú consolidan su relación: el importante paso que han dado

La final de 'Supervivientes' nos regalaba un momentazo con el beso de Bosco Martínez-Bordiú y Adara Molinero. Una relación que intentaron tapar durante el concurso, pero que hicieron público en el día en el que se ponía el broche de oro a su edición. Con el paso de los días, parece que los dos concursantes están conociéndose y disfrutando de pasar tiempo juntos. De hecho, ambos han dado un importante paso en su relación.

Bosco Martínez-Bordiú se disculpaba en sus redes sociales por haber estado unos días desaparecido. Algo normal puesto que ha explicado que aún está habituándose al ritmo de la ciudad. A este respecto, el sobrino de Pocholo confirmara que estaba revolucionado. ¿El motivo? Le había pedido salir a Adara Molinero y esta había dicho que sí. Una confirmación de que lo suyo va en serio y que están dispuestos a apostar por su amor.

Este mismo fin de semana, Adara y Bosco se han ido de compras. Ambos han posado de lo más acaramelados delante de un espejo de una de las tiendas de la Gran Vía madrileña. "Hemos ido a ver unas tiendas y un paseo", explicaba la madrileña. Podíamos verles felices y con una sonrisa de oreja a oreja. Después, los dos tortolitos se iba a tomar un refrigerio para paliar las altas temperaturas a la terraza del Círculo de Bellas Artes de la capital española. Ambos están viviendo su amor ajenos a los comentarios que puedan hacer sobre su relación. Solo el tiempo dirá en qué acaba, aunque por el momento parece que se lo están pasando en grande en esta relación.

No es la primera vez que les vemos haciendo planes en público tras salir de 'Supervivientes'. El fin de semana pasado, la pareja hizo una escapada a un paraje natural en Zamora. No estuvieron solos y les acompañó el tercer finalista del concurso, Jonan Wiergo, con su pareja. Un viaje en el que pudieron pasar tiempo y en el que se hicieron una preciosa sesión de fotos. En una de ellas, pudimos ver a Adara y Bosco besándose de forma apasionada.

Bosco Martínez-Bordiú y su gran cambio

A través de sus redes sociales, Bosco ha reconocido que está poco a poco haciéndose a la rutina diaria. "He estado un poco ausente, como os podéis imaginar estos días han sido un poco apretados para mí. Es un cambio muy grande, ya que no estoy acostumbrado a nada de lo que está pasando pero teneros ahí detrás me ayuda mucho. Os he tenido abandonados y os pido disculpas", ha contado el joven. Además, ha adelantado que está trabajando en nuevas aventuras.