«Para evitar especulaciones y zanjar el tema, quiero contaros que Rodri y yo ya no estamos juntos. Por el cariño que nos tenemos, pido respeto». Con estas palabras, Adara Molinero ha confirmado su ruptura con Rodri Fuertes a través de las redes sociales.

La relación de Adara Molinero y Rodri ha estado marcada desde sus inicios por importantes altibajos. De hecho, no es la primera vez que rompen. Su idilio de idas y venidas ha pasado por distintas etapas, y en más de una ocasión han optado por tomar rumbos distintos. Después de de pasar unas semanas separados volvían a retomar su historia y se reconciliaban. Esta vez parece ser la ruptura definitiva. Cada uno sigue su camino. Se han dicho adiós y ahora toca seguir un rumbo diferente.

Adara acaba de mudarse a una nueva casa: «Vida nueva»

Lo cierto es que los rumores de ruptura llevaban sonando varios días. Hace 24 horas, sin ir más lejos, la madrileña compartía con su legión de admiradores en Instagram las fotos de su mudanza. Y en ellas no había rastro alguno de su chico. «Mudanza acabada y colocada, muy importante. No veréis muchas cajas porque no puse muchos muebles al estar de alquiler. Os quería dejar este post porque para mi es un antes y un después. Vida nueva», decía. Con estas palabras dejaba caer que estaba iniciando una nueva etapa, una «vida nueva» en la compañía de su hijo… y sin Rodri.

Y mientras Adara se centra en su nueva vivienda, Rodri ha optado por hacer las maletas y tomar un avión rumbo a un destino que le permita «escapar antes de volver el martes» al trabajo. La reacción del influencer ha sido mucho más discreta en las plataformas digitales que la de la que fuera ganadora de ‘GH VIP 7’, quien ha ejercido esta vez como ‘portavoz’ de la ruptura. Hasta el momento, no se ha manifestado sobre el fin de su relación.

El noviazgo de Adara y Rodri surgió en tiempos de pandemia. Fue al inicio de la pandemia de coronavirus, en 2020, cuando empezó todo. La concursante de realities ponía punto y final a su affaire con Gianmarco Onestini, a quien había conocido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, y cuyo romance televisivo provocó su ruptura con el que entonces era su pareja y padre de su hijos: Hugo Sierra. Desde ese año, Adara y Rodri estuvieron juntos, pero con muchas crisis de por medio. Ahora que está de nuevo soltera, la joven está centrada en su vida familiar. Acaba de comprarse un piso en la zona norte de Madrid, donde vive con su pequeño.