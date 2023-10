El acuerdo económico que han pactado Bertín Osborne y Gabriela Guillén en su embarazo

Bertín Osborne y Gabriela Guillén habrían llegado a un acuerdo económico. Aunque entre ellos apenas ha existido contacto en las últimas semanas, el artista ha decidido tenderle una mano en el plano monetario. Quiere que no tenga que preocuparse por el dinero, dado su avanzado estado de gestación y para ello ha decidido hacerle varios pagos en los últimos meses. Cantidades que, aunque se desconocen de forma exacta, hacen ver que la joven de 36 años puede estar tranquila, al menos en lo que respecta a su estabilidad. Gastos entre los que destaca, por ejemplo, el pago mensual del alquiler que Gabriela abona por su vivienda, la cual está a tan solo 15 minutos andando del conocido Parque del Retiro en Madrid.

Bertín Osborne estaría ayudando económicamente a Gabriela Osborne

Aunque la casa es sencilla y sin grandes lujos, lo cierto es que está muy bien situada en la capital, siendo esto precisamente lo que provoca que no sea barata. Buceando en su barrio encontramos pisos de alrededor de 85 metros cuadrados, lo que deja ver el espacio en el que previsiblemente vivirá Gabriela, expareja de Bertín, junto a su bebé. A pesar de que hasta hace muy poco ella era la que se hacía cargo de todos sus gastos, según ha explicado ahora el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver' estos están siendo abonados por el padre de su bebé. "Hasta donde yo sé hay mínimo dos transferencias (...) Lo único que sé es que desde el último día que se vieron él ha pagado el alquiler y los gastos de la vivienda de Gaby. Ha pagado, además, una compensación económica por su poca rentabilidad a la hora de ejercer su profesión, puesto que ha estado con problemas con el embarazo. Porque no podía ejercer con normalidad", ha explicado en el espacio de Telecinco.

Además del alquiler mensual que Gabriela está obligada a pagar, Bertín Osborne le ha hecho algunas transferencias para cubrir el resto de gastos que necesita. Agua, luz, comida...todo lo que tenga que ver con su vida y a lo que suma también una compensación "al no poder trabajar tanto como ella desearía". Cabe recordar que la paraguaya se ha visto obligada a darse de baja médica, lo que ha provocado que no reciba ingresos por su trabajo. La modelo es autónoma y esto le lleva a trabajar si quiere obtener ingresos, algo que le preocupaba enormemente y a cuya angustia Bertín Osborne ha tratado de ponerle fin.

Se asegura que el último pago que Gabriela ha recibido es el del mes de septiembre, por lo que se desconoce si Bertín pretende seguir haciendo frente a estos gastos o no. "Bertín ha decidido que todo lo que tengan que hablar será mediante los abogados, ya no habrá comunicación entre ellos. Absolutamente roto porque no quiere seguir alimentando a Gaby", han añadido. Sobre todo porque ahora su relación pasa por un mal momento y apenas tienen trato con el otro. Así lo explicaba la propia Gabriela hace unos días cuando contó que el cantante no se había preocupado por su salud ni por la de su pequeño cuando fueron a urgencias. "Me encantaría contaros mi historia porque si lo sabéis os vais a quedar calladitos todos (...) Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé que le está pasando. No tengo contacto con él", dijo enfadada.

Estos días la joven volvía a ser noticia de nuevo tras conocerse que Bertín había pedido someterse a una prueba de paternidad cuando nazca el pequeño quien, si se cumplen los plazos, llegará al mundo a finales de diciembre. Ella, por su parte, prefiere no avivar la polémica, prueba de ello, sus últimas declaraciones frente a los medios. "No puedo más...Bastante tengo", deslizó evidenciando su cansancio.