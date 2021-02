Vicky Luengo, reconocida actriz gracias a su más que sobrado talento, participa en ‘El Hormiguero’ este martes, donde será la absoluta protagonista.

La actriz Vicky Luengo en sus redes sociales todavía no tiene el alcance suficiente, pues posee menos de 30.000 seguidores. Aunque en el universo 2.0 todavía no ha conseguido el impacto esperado, su carrera sí que es imparable. De hecho, es una de las actrices cuyo papel ha sido más aplaudido en la serie de ‘Antidisturbios’, trabajo que le ha hecho todavía más conocida. La joven de 30 años nació en Palma de Mallorca, pero se crio en Barcelona y con tan solo seis años tuvo claro cuál sería su profesión: actriz. Años después puede presumir de tener una crítica excelente y una muy buena acogida por parte de los espectadores, dos motivos para estar muy feliz. Eso sí, hay un detalle del que no se siente nada orgullosa y son sus pies, a los que la propia intérprete califica como «los más feos del mundo». Los mostró en ‘La Resistencia’ donde bromeó acerca de la curiosa amistad que le une con David Broncano y donde enseñó públicamente su mayor complejo.

«Dicen que mis dedos pequeños de los pies son como dos GPS«, dijo entonces. «Sí que da mal rollo», respondió el presentador al verlos sin zapatos. Aunque en ese momento desveló que antes tenía muchísimo complejo, afortunadamente este había desaparecido y ya no tenía reparo alguno en mostrar cómo eran ante millones de personas. «Yo antes tenía muchísimo complejo, pero ya se me ha pasado así que estoy feliz», explicó Vicky Luengo. Un asunto que dio mucho de sí y es que la joven ha vivido diferentes experiencias con esta extremidad, dejando sin palabras a Broncano y a los presentes en plató ese día.

«He hecho judo, que me arrancaron un dedo gordo del pie. Se me salió, me lo tuvieron que colocar. Una tipa que se llamaba Victoria, como yo, pero que pesaba muchísimo más que yo, la pusieron a competir conmigo. La tipa me pisó el dedo gordo y me hizo una llave. Se quedó mi dedo debajo de su pie», espetó. A pesar de que su dedo está en perfecto estado, Vicky Luengo parece no sentirse demasiado orgullosa de cómo es. «¿Está bien ahora? ¿Puedes hacer cualquier cosa con ese dedo?», le espetó Broncano. «Cosas que te sorprenderían. No te las puedo enseñar por una razón. Tengo los pies más feos de la historia de los pies», aseguró.

La actriz tiene un lado muy divertido y así lo ha demostrado en todas las entrevistas que ha realizado. Este martes se sienta en ‘El Hormiguero‘ para presentar una nueva obra de teatro, ‘Principiantes: de qué hablamos cuando hablamos de amor’, con la que comienza su gira por España y es que tal es su talento que no para de trabajar en diferentes proyectos. Considerada como una de las actrices del momento, Vicky Luengo viene pisando fuerte. Tiene claro lo que quiere en la vida y así lo demostró en una de sus últimas entrevistas a ‘El Mundo. «Me gustan las personas que saben lo que quieren y que van a por ello, aunque a veces fallen. Me gusta la gente que va de cara, que usa la cabeza sin por ello silenciar los impulsos que le surgen», dijo.