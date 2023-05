Shakira está imparable. Después de convertirse en personaje de actualidad por culpa de su polémica separación de Piqué, la cantante no ha dejado de sacar nuevas canciones, aprovechando así la inercia y atacando al padre de sus hijos. Ahora ya está en Miami empezando una nueva etapa en su vida, pero eso no le ha impedido seguir creando música.

De hecho, ella misma acaba de compartir con emoción el lanzamiento de su nueva canción, la que podremos escuchar a partir de este viernes en nuestro país. Pero, ¿qué sabemos de este nuevo tema? La cantante ha revelado el nombre, 'Acróstico'. Podemos ver, además, que se trata de un tema en solitario, ya que solo está firmada por ella en la imagen del tema.

La cantante ha anunciado el lanzamiento de su nueva canción

Aunque en otras ocasiones ha revelado la música o alguna parte de la letra, esta vez Shakira ha preferido no filtrar ninguna información. Lo que sí se conoce es el estilo, que será una balada. Y sí, la cabeza nos lleva directamente al futbolista y su nueva pareja, Clara Chía. Sin embargo, sus fans ya están haciendo apuestas sobre a quién irá dirigida esta nueva canción. Y hay de todo.

Muchos piensan que irá dedica a sus hijos, sobre todo después de haber visto la portada de este nuevo single, donde aparecen dos pollitos saliendo de un nido y una madre atenta: "Eso grita Milan y Sasha ♥️♥️", "En la imagen se entiende que son Shaki y sus 2 hijos", "Qué hermosa portada los tres, mamá y sus hijitos me causa ternura esa imagen. Al final ese es el amor más real ❤️", "La loba y sus Lobitos". Lo cierto es que la expectación es máxima y que quedan apenas unas horas para ver quién es el afortunado.

Está inmersa en su vida en Miami

Pero no todo está siendo trabajo en la vida de Shakira en Miami. Y es que aprovechando unos días libres, la cantante ha salido a navegar en barco con un grupo de amigos, entre los que estbaa Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. El grupo de amigos llegaron juntos al embarcadero, dispuestos a pasar una jornada increíble en alta mar. Para la ocasión, esta no dudó en lucir un look de lo más veraniego. Además de ir descalza, Shakira se decantó por un conjunto de flecos compuesto por falda y top.