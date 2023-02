Achraf Hakimi reaparece sin Hiba Abouk en la gala The Best tras ser acusado de presunta violación

Achraf Hakimi tan solo unas horas después de ser acusado de una presunta violación y de que la noticia saltara a los medios de comunicación, ha reaparecido en la gala The Best este lunes 27 de febrero. El futbolista ha posado en el photocall con una amplia sonrisa y relajado, eso sí, sin la compañía de su esposa, Hiba Abouk. La actriz prefirió no acompañarle, con lo que se desmarca de la polémica que ahora está protagonizando su actual pareja y padre de sus hijos. La cita ha tenido lugar en la Salle Pleyel de París, siendo la séptima edición de entrega de premios el enclave en el que Hakimi y otras muchas estrellas del fútbol se han reencontrado.

El lateral llegó sin Hiba para recibir el premio por ser integrante del XI ideal del año, una situación que ha llamado la atención, ya que Hiba suele acompañarle en este tipo de actos. De hecho, otros compañeros de profesión como Leo Messi, por ejemplo, acudieron junto a sus esposas. Él, por su parte, no ha querido hacer declaraciones acerca de lo sucedido el pasado 26 de febrero, aunque de forma privada niega rotundamente lo sucedido. Hiba, de momento, sigue en silencio, al igual que su agencia de representación, con la cual SEMANA se ha puesto en contacto. Prefieren no pronunciarse y esperar.

Pero, ¿dónde se encuentra ella? La actriz publicó una fotografía en sus redes sociales el día 26 en Dubai junto a sus hijos, aunque en el post no había ni rastro de su marido, por lo que se desconoce si ha querido quedarse allí o, por el contrario, ha viajado a París para reunirse con su pareja. "Lo bueno de la vida", escribía él en la misma publicación, lo que deja ver que hasta antes de que saliera a la luz la investigación ambos estaban bien. Con su ausencia en los The Best se confirma que no quiere hacer declaraciones y que quería evitar preguntas incómodas por parte de la prensa.

El futbolista se ha situado ahora en el ojo del huracán como autor de una presunta violación, la cual, según la joven, se produjo en el domicilio de Hakimi. Tras semanas hablando a través de las redes sociales, ambos habrían quedado en el domicilio de él a las afueras de París, según 'Le Parisen', siendo este el lugar de los hechos. Aprovechando el viaje de Hiba a Emiratos Árabes, Hakimi habría tenido una cita con ella en el domicilio conyugal, donde él, según la versión de la joven, la besó y posteriormente penetró. Poco después ella logró zafarse y pidió ayuda a un amigo con quien acudió a dependencias policiales. No quiso interponer denuncia, decisión tras la que la fiscalía parisina se hizo cargo del caso y por la que ahora él está copando titulares en todo el mundo.

Este caso se suma al de Dani Alves. El futbolista brasileño continúa en prisión preventiva tras la denuncia de una joven de 23 años ya que existe riesgo de fuga. Por el momento, está a la espera de juicio por presunta violación.