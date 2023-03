Achraf Hakimi, inculpado por una presunta violación a una joven de 24 años

Malas noticias para Achraf Hakimi. La semana pasada, una joven acudió a la Policía de París afirmando que había sido supuestamente violada por el futbolista del PSG. Desde entonces ha sido investigado por presunta violación. Este viernes hemos sabido que ha sido inculpado por estos hechos, según han confirmado fuentes de la fiscalía francesa a la agencia AFP.

El lateral del Paris Saint Germain estaba siendo investigado por una presunta violación después de que una joven acudiese la pasada semana a una comisaría a las afueras de París (Val-de-Marne, al sudeste de la capital). Esta declaró que el futbolista había abusado sexualmente de ella. La chica no presentó denuncia, pero la fiscalía francesa decidió abrir una investigación. Hasta la fecha, su mujer, Hiba Abouk no se pronunciado aún sobre las graves acusaciones que pesan sobre el deportista. Tampoco Hakimi ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

A lo largo de los últimos días, el deportista y su esposa están en el punto de mira. El entorno del jugador de fútbol asegura que está ''tranquilo'' ante estos hechos e incluso su abogada defiende su inocencia, según publicaba 'El Cierre Digital'. La última vez que el as del balón fue visto en público fue el pasado 28 de febrero, cuando reapareció en solitario en la gala The Best. El hecho de que no estuviera junto a su esposa hizo despertar los rumores sobre la crisis entre la pareja. Cuando saltó la noticia, la actriz se encontraba en Emiratos Árabes, desde donde publicó en las redes sociales junto a sus dos hijos, Amín y Naím. Horas después de los incidentes se supo que esta había iniciado los trámites se separación de su marido. Estos trámites se habían iniciado antes de conocerse las acusaciones sobre su presunta violación a una joven en la capital de París.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi se casaron en el año 2020 y ya habrían iniciado los trámites de separación

Hiba Abouk, conocida por su papel en la serie 'El príncipe', confirmó su boda con el jugador Achraf Hakimi en el año 2020. Ambos se dieron el 'sí, quiero' antes de dar a luz a su hijo mayor, Amin. Dos años antes de que naciera su primer retoño, en el año 2018, decidieron formalizar su relación. En estos últimos años, las pruebas de amor entre ellos han sido constantes en las redes sociales, donde existen numerosas instantáneas de ellos juntos. Este viernes se ha sabido que la actriz habría eliminado de las plataformas digitales parte de las fotos que tenía en su perfil oficial de Instagram.

Según la prensa francesa, los hechos citados se habría producido el pasado 23 de febrero. Una joven (que al parecer ya había estado en contacto con el defensa a través de las redes sociales desde el 16 de enero) habría acudido a la casa de Achraf, situada en Bolougne, a las afueras de París. Según ha contado la propia joven a las autoridades del pañis vecino, utilizó un Uber que el mismo futbolista habría pagado para ir al encuentro del jugador en su domicilio. La declaración de la chica, recogida por 'Le Parisien', relata que el jugador la habría besado y, posteriormente habría presuntamente abusado de ella sexualmente, aunque asegura que en todo momento lo evitó. Finalmente, habría podido liberarse de Achraf. Según ha contado, después de su encuentro con Achraf le mandó un mensaje a un amigo que la habría ido a buscar tras leer sus mensajes de whatsapp.