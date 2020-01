Georgina Rodríguez ha vivido uno de los días más increíbles. Y es que celebró este pasado lunes su 26 cumpleaños, rodeada de todos los suyos. Su pareja, Cristiano Ronaldo, y sus hijos, le tenían preparada una gran sorpresa: una tarde de cumpleaños de lo más familiar, con tarta, ramos de flores y por supuesto, una gran tarta de chocolate.

Su hermana, Ivana, ha estado junto a ella toda la vida, y sigue manteniendo una relación muy cercano con ella. Ha querido felicitarla con un bonito mensaje, que ha llegado acompañado de numerosas fotos de la infancia de ella y su hermana. Esto nos ha permitido ver cómo era la modelo de pequeña y algunas de las aficiones que tenía, entre las que está, por supuesto, el ballet.

«Felicidades @georginagio mi querida hermana!!! 🎂 Con un poquito de retraso en este mundo virtual, porque he querido ir al baúl de los recuerdos para recordarte, recordarnos 😍 Y entre fotos de papel pasaron las horas… Qué importante es recordar… Vaya gozada es revivir el pasado. Como has podido leer en el ramo de rosas: la vida no sería lo mismo si no hubieras nacido. Gracias al Universo por hacer realidad el sueño de ser hermanas y gracias a ti por dar luz y color a mi vida desde el 27-01-1994 🙏🌟 Siempre juntas 👯‍♀️❤️ #happybirthday #georginarodriguez #felices26 #gio26 #iloveyou #sisters«.