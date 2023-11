El abogado de Edwin Arrieta responde sobre las inesperadas declaraciones de Daniel Sancho

Vídeo: EUROPA PRESS.

La noticia de que Daniel Sancho se haya declarado no culpable ha sorprendido a todos, pero no tanto al abogado de la familia de Edwin Arrieta. Y es que este ha querido pronunciarse al respecto y ha dejado muy claro que no le ha cogido por sorpresa el paso que ha dado ahora el joven: "Todos nosotros consideramos que esto podría ocurrir y ha ocurrido", ha declarado tajante el abogado de la familia del fallecido. Para él estaba claro que este iba a ser la manera de proceder del hijo de Rodolfo Sancho: "Era muy extraño que él se fuera a declarar culpable de todos los cargos que iba a realizar el ministerio fiscal, así que habrá que esperar a la celebración del juicio oral el próximo año".

Juan Gonzalo Ospina entiende perfectamente la estrategia que está siguiendo el joven: "Como jurista considero que él quiere intentar hacer valer todos los medios legales que tiene para defenderse, él tiene derecho como no puede ser de otra manera, a la presunción de inocencia y pese a los indicios o a la contundencia de las posibles pistas que existen, hay que esperar a un juicio oral a que todas las que se pongan encima de la mesa para valorar los hechos que quedan probados".

Para la familia de Edwin Arrieta este paso suma una preocupación más, ya que no termina de resolverse la situación: "Ellos siguen muy preocupados por la situación, con cierta ansiedad, se puede decir muy apenados por todo esto que les lleva a revivir una circunstancia un poco dura, así que bueno, transmitirles nuestro apoyo, nuestro cariño y a seguir hacia delante"