El caso de Daniel Sancho está dando la vuelta al mundo. Ha sido durante este mismo lunes, 7 de agosto, cuando el hijo de Rodolfo Sancho ha entrado en la prisión provisional de Koh Samui, al sur de Tailandia, tras ser acusado por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta. Un crimen del que él mismo ha hablado largo y tendido después de aclarar, a través de una llamada, que la policía le llevó a cenar a un lujoso restaurante del país asiático para que cooperara al dar información. Algo de lo que se ha enterado su abogado en España, Luis Gerez, gracias al programa de Cuatro ‘En boca de todos’.

"La policía me trata muy bien, para que te hagas una idea de lo bien que me tratan estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Yo ya había estado y seguramente es el mejor hotel en el que he estado en la vida, han cerrado el caso y les he preguntado que por qué están siendo tan buenos conmigo. Me están diciendo que es porque he ayudado mucho y me he comportado bien en todo momento". Con estas palabras, Daniel Sancho ha hablado para ‘El Programa del verano’ sobre la situación que ha vivido en las últimas horas, la cual no habría sido en absoluto complicada gracias a su cooperación y al buen trato de los policías.

Sin embargo, su letrado ha tomado la palabra durante este mediodía para hacer referencia a estas declaraciones: "Está tranquilo, desde luego. Sí es él, evidentemente, es su voz y es su manera de expresarse, correcta como siempre he dicho. Lo que es absolutamente extraño es que la policía le permita expresarse de esa manera", reaccionaba Luis al testimonio de su cliente, asegurando sentirse "sorprendido" y "afectado” a partes iguales, ya que tiene "la mejor opinión de él" y le considera un chico "educado, correcto, cumplidor, trabajador y deportista".

Luis Gemez, cauteloso ante la actitud de la policía con Daniel Sancho

Gerez cree que la actitud de las autoridades tailandesas es consecuencia de un intento de "dar una imagen de mucho civismo", pero que nada tiene que ver con una condena más leve: "Existe la pena de muerte, se aplica a delitos graves como es este. Tanta amabilidad no conduce a pensar que vayan a ser clementes con él. Le están tratando bien, dicen que ha confesado todo de lo que le acusan, quizá si tiene un abogado de oficio que haya recibido la recomendación de colaborar en todo lo que se puede para tener una sentencia más leve", ha puntualizado.

Por ahora, el abogado en España de Daniel Sancho prefiere ser cauteloso y no confiar en quienes parecen estar tendiendo la mano a su cliente: "No me suena bien, creo que estas imágenes no respetan el principio de presunción de inocencia. Que una persona salga en medios públicos diciendo que ha confesado un crimen… Parece que el juicio está ya resuelto, no parece que haya que hacer más nada, lo cual me parece una falta al principio, que en España es sagrado, de presunción de inocencia", ha zanjado.