El abogado de Antonio David Flores, Iván Hernández, se ha pronunciado tras el despedido de su cliente y ha anunciado medidas legales.

Cuando Jorge Javier Vázquez advirtió a Antonio David Flores del tsunami que arramplaría con su vida no mentía. El presentador le aseguró que se avecinaba guerra y así se ha demostrado solo un día después de la emisión de los dos primeros capítulos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Horas después de que el programa arrasara en audiencia se tomaba la primera decisión: Telecinco le despedía de forma fulminante. El malagueño había sido acusado por parte de su expareja de maltratador, por lo que las redes sociales pidieron que cesara su relación laboral con la cadena. Mientras el principal protagonista asegura estar tranquilo, su abogado, Iván Hernández, ha dado los primeros titulares.

Antonio David y este experto legal tienen mucha documentación y tras analizarla de manera exhaustiva aseguran que los informes aportados sobre su intento de suicidio no han sido revelados con exactitud. «En el documental se hizo referencia a un informe del 5 y 6 de agosto de forma sesgado, si se saca íntegramente ese informe se puede atisbar quién es el responsable», comenta el abogado de Antonio David. Después de haber tenido acceso a estos documentos de los que Rocío se hizo eco en la pequeña pantalla, Rocío Carrasco no habría dicho toda la verdad sobre el día en el que se intentó quitar la vida. «Hay hechos muy significativos que se suprimieron en ese informe, incluso se faltó a la verdad en lo que los médicos determinaron en ese informe», ha explicado Iván Hernández.

En ellos la hija de Rocío Jurado explicó que se tomó varias pastillas y que fue Fidel quien la encontró, un terrible momento en el que fue trasladada al hospital, donde permaneció ingresada y comenzó a recibir tratamiento psiquiátrico. El motivo que la llevó a tomar esta decisión fue recibir una mala noticia: Antonio David entraba a ‘GH VIP y su hija sería su defensora en plató. Aunque se desconoce todavía qué es lo que realmente pasó esa fecha, lo cierto es que todas las miradas están puestas en el día que cambió la vida de Rocío Carrasco. «Quien ha llevado hacia allí el reportaje es consciente de que estaba engañando a la opinión pública. Se tapó a la opinión pública ese informe, que salga a la luz», ha retado el abogado.

Además de esta información que pondría en entredicho a Rocíito, el letrado considera que la sociedad se ha cebado con alguien que no ha sido condenado y es que cabe recordar que la demanda de maltrato fue sobreseída por falta de pruebas. «Ha habido seis resoluciones y han intervenido 7 jueces, que han dicho que no hay indicios», ha recordado el abogado de Antonio David Flores. Indignado con el trato que está recibiendo su cliente, el defensor no entiende el motivo por el que en televisión se ha dado por buena la versión de Rocío Carrasco y no se ha dado lugar a una contra respuesta. Ni él ni Antonio David están satisfechos con la forma de actuar de la cadena en la que trabajaba hasta este lunes, ya que no creen que se haya hecho justicia. «Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que redacta hechos de 25 años, se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarados todos los psicólogos y psiquiatras, los imputados y la justicia durante dos veces decide que no hay indicios de criminalidad», ha dicho el letrado.

Una situación de la que no podrá dar su versión en un plató de Telecinco. La cadena ha dejado de contar con su presencia, se ha quedado en el paro y ahora se desconoce qué sucederá con su vida. «No se puede hace un juicio social porque no se tienen los elementos. Han sido cientos de escritos y te encuentras con esto. Una persona que ya no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse«, ha dicho dolido.

Molestos con que incluso haya habido políticos como Irene Montero que hayan tomado partido por Rocío tras visionar el documental, Iván Hernández recuerda que «nadie puede dirigir la justicia y los pronunciamientos son muy graves, son sobre un reportaje que no contiene lo que han podido ver los jueces, se esconde información». Por todo ello, han decidido tomar medidas legales y emprender un camino que no se aventura como fácil. «Nosotros vamos a realizar las acciones oportunas contra el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado todo lo que los jueces sí han visto, han examinado y han dictado».

Si bien en el pasado el caso fue reabierto hasta en dos ocasiones, las conclusiones fueron las mismas. «La justicia durante dos veces decide que no hay indicios de criminalidad», dice el abogado del colaborador de televisión. «Los asuntos penales no son cuestión de poner pruebas nuevas. Una persona dice haber recibido agresiones durante 25 años y la justicia se pronuncia. Se vuelve a abrir el caso y la justicia vuelve a decir que no hay indicios», ha dicho.