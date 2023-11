Juan José Ballesta declara ante el juez por presunta agresión sexual: su estrategia legal, contada por su propia abogada

Este martes 7 de noviembre debe comparecer Juan José Ballesta en los tribunales de Parla (Madrid) para prestar declaración. El actor fue acusado de un delito de abuso sexual por una mujer de 47 años que sufre esquizofrenia paranoide, hechos que él niega y de los que se está intentando defender. De hecho, asegura que ni siquiera la conoce. Un escándalo que le ha salpicado y en el que le representa el bufete Ospina Abogados, desde donde mantienen la presunción de inocencia de su cliente. Antes de un día incómodo, pero decisivo para él, su letrada Beatriz Uriarte, ha desvelado cómo se encuentra el intérprete: "Está tranquilo porque sabe que vamos a poder acreditar lo que realmente ha ocurrido, que es nada, pero no deja que sea un procedimiento muy delicado o un delito que puede estigmatizar mucho a su persona y en esos términos sí que es verdad que puede estar un poco nervioso (...) Realmente él cree que va a poder, y no es que lo crea, es que lo afirma, que va a poder demostrar su inocencia", comienza diciendo la letrada a las puertas del juzgado.

Vídeo: Europa Press

Juan José Ballesta niega los hechos y dice no conocer a la mujer que le acusa

Juan José Ballesta ha preferido acudir a primera hora, por lo que no existen imágenes del actor a su entrada. Tampoco declaraciones sobre la noche de julio en la que, según la supuesta víctima, el protagonista de El Bola le habría agredido sexualmente. "Yo viví una pesadilla... Con su mano me hizo daño. Yo solo pido justicia. Cogió su mano y me hizo daño ahí y abusó de mí, en la calle", dijo ella. Un relato ante el que Ballesta no daba crédito y es que él asegura que no sabe quién es la demandante. "A la víctima no la conoce, no tiene su número de teléfono, no sabe quién es, ha hablado con familiares, ha hablado con amigos, no encuentra ningún nexo en común y va a tener que ser ella quien también demuestre que esa relación existe", explicaba su abogada, quien de nuevo ha existido en el nulo vínculo entre ambos.

Aunque la defensora de Juan José Ballesta cree que la presunta víctima y su cliente no tendrán que verse las caras, eso no quita que sea incómodo para ambos, pues estarán en el mismo espacio. Ambos están obligados a declarar en el día de hoy: primera ella a las 11.30 de la mañana y posteriormente él y otro denunciado. Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos a partir de ahora? Juan José lejos de querer esconder su estrategia, no tiene reparo alguno en que su equipo legal cuente su hoja de ruta. "Los siguientes pasos por nuestra parte va a ser una vez que finalice la declaración, si todo ha quedado acreditado, intentar solicitar el archivo y sobreseimiento y ya va a tener que ser el juez el que decida lo que va a ocurrir con este caso".

Fue a comienzos de octubre cuando Juan José Ballesta concedió sus primeras palabras tras ser denunciado. Escueto, pero dejando claro que confiaba en la justicia, el actor agradeció que se pusieran en contacto con él. "Estoy bien y tranquilo. He puesto todo en manos de mi abogada. Confío en la justicia. Muchas gracias", espetó.

El contenido de la denuncia a Juan José Ballesta

Según consta en la denuncia, la mujer de 47 años es amiga de la infancia y antigua vecina del intérprete de 35 años, nacido en el municipio de Parla. Unas informaciones que la abogada de Ballesta ha negado de forma rotunda ante los medios. "Mi cliente lo que refiere es que no conoce a esta persona en tanto cuanto no la conoce, yo tampoco puedo aportar muchos más datos del procedimiento", asegura. Los hechos ocurrieron, supuestamente, una noche del pasado verano en Parla, el mismo municipio en el que deben declarar. De nuevo, de acuerdo a la denunciante, Juan José Ballesta le habría introducido su mano dentro de la ropa interior a la denunciante y le habría realizado tocamientos. "Me extraña que esto haya podido ocurrir porque tienen una diferencia de edad muy amplia. Cuando esta señora tenía diez años, que está en su infancia, mi cliente todavía no había nacido. Es un poco difícil que sea su amiga de la infancia. También es muy complicado que sea su vecina porque por lo que hemos podido ver no viven en el mismo bloque. Al parecer tampoco vive en el mismo sitio que mi cliente", dijo hace unas semanas la abogada del actor.