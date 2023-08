De la noche a la mañana amanecíamos con una gran pregunta: ¿dónde estaba realmente Daniel Sancho? A pesar de que en todo momento se había ubicado al hijo de Rodolfo Sancho en la prisión de Koh Samui, el número dos de la policía tailandesa decía lo contrario. "Daniel no ha estado nunca en la prisión de Koh Samui, lleva desde el principio en otra", decía Big Joke. Esta autoridad explicó en su primera entrevista que cada noche era trasladado para dormir en otro centro penitenciario y que las visitas las recibía en Koh Samui, lo que explicaba que Silvia Bronchalo se acercara allí para visitar a su hijo. Hablaba de traslados en coche e incluso en ferry, un movimiento que nadie alcanzaba a entender dada su complejidad. Ahora el resto de partes se han pronunciado.

Las explicaciones sobre la ubicación de Daniel Sancho

"He hablado con la embajada española y me cuentan que no les consta que haya sido trasladado a otra prisión", han asegurado en 'El programa del verano'. Esto coincide con la versión ofrecida por el portavoz de la familia de Daniel, así como la del abogado del chef. "Nos dicen que la prisión donde vive y duerme Daniel Sancho es la de Koh Samui", aseguran. Si realmente el joven de 29 años fuera trasladado cada día necesitaría la autorización de sus representantes legales, algo que todavía no poseen. Puestos en contacto con el director de la prisión desvelan exactamente lo mismo y la conclusión es clara: el hijo de Rodolfo Sancho está donde se decía en un principio. "Nos asegura que Daniel Sancho vive y duerme aquí, las 24 horas, que se encuentra bien y tranquilo".

Se plantean varias teorías sobre este giro de guion y sobre las razones por las que Big Joke habría mentido. Hay quien cree que querría despistar y otros que simplemente se debe a un error de traducción. Cabe recordar que la reportera de 'En boca de todos', donde se consiguió la exclusiva, le preguntó en varias ocasiones por el mismo asunto y su respuesta fue la misma. De hecho, llegó a hacer un mapa con las diferentes prisiones por las que Daniel Sancho habría pasado desde el pasado 7 de agosto, fecha en la que entró en prisión, lo que pondría en duda también esta teoría. "Creemos que el traductor desconoce que hay dos prisiones, que hay una aquí y allí otra, por eso al hacer una traducción se lía, dice que duerme en Surat Thani y viene aquí a Koh Samui a verse con los abogados y familia... pero es que él no sabe que aquí hay otra cárcel, que es donde está, los periodistas creemos que ahí está el error" han dicho en Telecinco.

Ha sido ahora cuando se ha filtrado la primera fotografía de Daniel Sancho en Koh Samui (Tailandia), lo que confirma su ubicación. En ella se puede ver al joven visiblemente serio, con el cabello todavía largo y sin camiseta, imagen que ha dado mucho que hablar.

1 de 3 Su madre siempre se ha desplazado a Koh Samui 2 de 3 Big Joke ha dado información errónea sobre Daniel 3 de 3 Durante horas todo el mundo se preguntaba "¿dónde está Daniel?"