A Makoke se le cuela un hombre desnudo en una foto

A veces, al compartir una fotografía en las redes sociales hay que tener mucho cuidado y fijarse bien en los detalles. Sino podemos liarla y hacerla viral sin darnos cuenta. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Makoke. La ex de Kiko Matamoros compartió una imagen junto a su hija para felicitarla por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. "Hoy y siempre orgullosa de todas las mujeres que me rodean, y de ti la primera", escribía junto la foto que minutos después tuvo que borrar al percatarse de un pequeño detalle que le dijeron sus seguidores. Y es que un hombre desnudo salía al fondo de la instantánea. A pesar de que la colaboradora de televisión la eliminó lo más rápido posible, los internautas del universo 2.0 fueron mucho más rápidos y capturaron la imagen que se hizo viral.

Tal y como se puede ver en la imagen que hay sobre estas líneas, que fue la original que compartió Makoke, se puede ver a un hombre completamente desnudo detrás. Esta imagen fue tomada durante este verano, ya que actualmente la colaboradora se encuentra disfrutando de la nieve en Chamonix-Mont-Blanc, en Francia. Con todo el frío que está pasando, no dudó en rescatar una imagen de este verano para felicitar a las mujeres y en especial a su hija. Al publicar la foto, no se percató de ese pequeño detalle que ha sido de lo más comentado en la red social de Twitter durante las últimas horas. Precisamente, ha sido un usuario de la red social del pajarito quien la ha compartido y nos ha permitido ver la original, ya que la nueva que ha subido Makoke está recortada y ya apenas se ve la desnudez de esta persona.

Los usuarios de las diferentes redes sociales han comentado el "desnudo" de su foto

Han sido muchos usuarios que han comentado esta imagen e incluso se han mostrado críticos: "Hasta el toto de que cualquier influencersiya de estas saquen a gente anónima en sus fotos. Un día vas a la playa y al siguiente te está viendo todo Twitter... ¿dónde están los límites.?", "Jajajajajaja sorpresas te da la vida", "Pedazo de huevos tiene el señor. Están en una playa nudista" o "Hostia, lo raro es que Instagram haya permitido esa foto estando el tío de atrás en pelotas", son algunos de los comentarios que se pueden leer en esta red social.

Sin embargo, en Instagram también sus seguidores se han percatado de que ha recortado la verdadera imagen y ha compartido una nueva instantánea. "La foto anterior molaba más", "Ha quitado al que estaba desnudo de atrás JAJJAJA", "Que me meo que me ha dado tiempo a capturar la otra foto jajajajaa" o "ya vimos al hombre de detrás", se puede leer en su perfil. Sin embargo, ni ella ni su hija, Anita Matamoros, han reaccionado a este desliz que ha causado tantas risas en el universo 2.0.

Hace unos días Makoke mostró su nuevo rostro

La colaboradora de televisión lleva varios días siendo una de las protagonistas de la pequeña pantalla. Y es que hace unos días mostró su nuevo rostro tras sus retoques estéticos. Se sometió a un rejuvenecimiento facial para devolver la posición de los tejidos, también en la zona del cuello.Una intervención de cuatro horas, bajo anestesia general, que supera los 4.000 euros, según la clínica elegida. "Lo que me han hecho es cortarme piel desde la oreja hacia abajo, un lifting medio. Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva. Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante", contaba recientemente.