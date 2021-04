Desde Rocío Flores a Rosa Benito pasando por Amador Mohedano o Raquel Mosquera. Todos (o casi todos) los que un día fueron seres queridos de Rocío Carrasco han desmontado su testimonio. Analizamos, uno a uno, los argumentos con los que han echado por tierra sus palabras.

Dentro de apenas unas horas, Rocío Carrasco se sentará en un plató de televisión para responder a muchas preguntas y «aclarar los puntos» sobre su vida. Después de varias semanas contando su biografía en primera persona, la hija de Rocío Jurado hará «un parón» de su documental para dar explicaciones sobre lo que ha dicho hasta ahora. Que no es poco. Porque desde que se estrenó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ se han puesto en entredicho muchas de sus afirmaciones. O casi todas.

Curiosamente, quienes más han cuestionado su versión sobre su trayectoria son las personas implicadas en su relato: su propia familia. Su hija, Rocío Flores, a sus tíos Amador Mohedano y Rosa Benito, pasando por su ex, Antonio David Flores, o José Ortega Cano y Raquel Mosquera. Todos ellos han desmentido sus palabras. Analizamos, una a una, las veces que han desmontado la historia de Carrasco. Asuntos que tendrá que afrontar ante la atenta mirada de millones de espectadores y que, seguro, volverán a generar un montón de titulares.

1. Rocío Flores: «A tus hijos no te los ha arrancado nadie»

Asunto: La inexistente relación entre Rocío y sus hijos

La versión de Rocío Carrasco. El tema más candente en la narración de Rocío Carrasco tiene que ver con su distanciamiento con sus hijos. Una situación que ella achaca a su exmarido. Según ella, Antonio David «me ha quitado lo más importante que tengo en la vida que son mis hijos. Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí». Según ha contado, el padre de sus vástagos se ha encargado de sembrar «la semilla del mal» en ellos. «Les ha hecho partícipes de cosas que no tienen que ser partícipes, ensuciando su mente…. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, con una madre y con nadie», ha detallado.

La versión de Rocío Flores. Su hija no está de acuerdo con lo que ha contado su madre. El pasado viernes en ‘El programa de Ana Rosa’ estallaba en directo y enviaba un mensaje a su madre. «No puedo más. Lo he intentado todo. He demostrado muchas veces la persona que soy, que tengo criterio. Mi padre no es así, pero dejando a mis padres a un lado. Te lo digo a ti, mamá. Mamá, lo intentado todo. Después de ‘Supervivientes’ llamé a mi madre. Ayer volví a llamar a mi madre dos veces. La única manera de contactar con ella es públicamente. A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí. Levanta el teléfono, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas. No quiero más daño, no puedo más, lo digo de corazón y como lo siento. De verdad, basta, no puedo más ni tampoco puede David. Es todo muy injusto y no quiero decir nada más», decía.

2. Rosa Benito: «No se quedó ni una noche con su madre»

Asunto: Los días de ingreso hospitalario de Rocío Jurado en Houston

La versión de Rocío Carrasco. Según Carrasco, cuando su madre luchó por curarse del cáncer de páncreas que padecía fue ella quien pasó las noches junto a su madre en el hospital. «Fue terrorífico. Como éramos muchos hacíamos turnos de mañana, tarde y noche y esos turnos se iban rotando. A mí siempre me tocaban las noches, a una porque le dolía mucho la cabeza, porque tenía reuma y no había dormido en toda la noche o bien porque pasaba cualquier otra cosa. A mí no me pesaba, pero tomé la determinación de que no podía seguir siendo así la cosa. Yo también quería estar cuando mi madre estuviera despierta, no cuando estuviera dormida. Así estuvimos hasta que ella se quiso volver a España y hasta que se consiguió todo para que volviera», contaba.

La versión de Rosa Benito. La tía de Rocío no ha dudado en negar que lo que ha contado es mentira. “Rocío Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre. A mí me gustan las noches y yo soy la que hace las noches junto a Lourdes… Ni una, eso lo he vivido yoy a mí eso no me lo quita nadie. Ya está bien de tantas mentiras… Estábamos con una persona que seguimos adorando”, se ha lamentado. «Las noches me las tragué yo porque que quise».

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no oculta su decepción y su dolor a raíz de los comentarios de su sobrina. «Yo no tengo odio, tengo dolor. Cuando dice Rocío que se queda por las noches porque su madre está durmiendo… ¡si es que era cuando Rocío más despierta estaba!”, ha lamentado.