Después de dos semanas en el ojo del huracán, los espectadores pensaban que los sabían todo sobre el affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Sin embargo, el polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ dejó al descubierto siete cosas que la colaboradora aún no había contado. Datos curiosos que arrojan luz a este culebrón mediático que sigue dando mucho que hablar. Entre ellos, que la madrileña estuvo enamorada de su compañero -algo que negó en un primer momento-.

Lo que Alba Carrillo no había contado

Un viaje a París. Según la versión de la colaboradora, después de su encuentro íntimo con Jorge Pérez, él le propuso irse juntos a la capital por excelencia del amor: París Se ha sentido amenazada. Alba Carrillo ha confesado que en las últimas horas había sentido mucha presión por su entrevista en el ‘Deluxe’. «Son amenazas veladas, temas de tribunales, denuncias… Hay colaboradores que han dicho que él está preparando una demanda. He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad». Enamorada de Jorge Pérez: la exmujer de Feliciano López negó que hubiese estado enamorada de su compañero de ‘Ya es mediodía’, pero el polígrafo de Conchita determinó que mentía. Ella se defendió aludiendo a que no había sido consciente de que su cariño había traspasado ciertos límites. Hubiese seguido mintiendo por su compañero si no se hubiese sentido traicionada. Alba Carrilo aseguró que no hubiese sacado a la luz esta historia en el caso de que el Guardia Civil hubiese actuado de otra manera. Le molestó considerablemente que fuese hablando de ella por detrás a ciertos compañeros de la cadena. Jorge Pérez flirteó con ella cuando su mujer estaba embarazada. La colaboradora ha subrayado que esta historia no es nueva. Aseguró, en todo momento, que lo que pasó durante la fiesta de Navidad de la productora ‘Unicorn’ podría haber ocurrido mucho antes. También dijo que su compañero había flirteado con ella estando su mujer, Alicia Peña, embarazada de su cuarto hijo. Una llamada desde el taxi. Alba Carrillo confesó que llamó a Jorge Pérez alrededor de las tres de la madrugada tras abandonar la sonada fiesta. «Le dije que era un sinvergüenza, porque me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta». Acto seguido él habló con Marta López quien le dio la ubicación de su casa, escenario del escándalo. Bloqueada. Se percató recientemente de que su compañero le había bloqueado en el móvil. «Algo he tenido que hacer para enfadarle», afirmaba con mucha sorna sobre el tema.

Se pronuncia sobre Alicia Peña

Alba Carrillo tocó todos los temas en un explosivo polígrafo. También habló largo y tendido sobre la esposa de Jorge Pérez, Alicia Peña: «Nunca me dijo que fuera a dejar a su mujer. Yo empatizo con Alicia y me duele haberle hecho este daño, pero tenéis que comprenderme que a mí me duele cuando intentan echarme el muerto encima». Asimismo, recalcó que si estuviese en su lugar, no dudaría en dejarle. «Yo si fuera su mujer, con él, desde luego, no me quedaba, pero por cobarde».

Además, la colaboradora ha acusado al que fuera ganador de ‘Supervivientes 2020’ de filtrar una versión edulcorado de los hechos a distintos compañeros de Mediaset. Y es que según ella lo sucedido podría haber pasado en cualquier momento y mucho antes. «Jorge me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido a mí antes», afirmó durante la entrevista