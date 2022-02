La actriz ha compartido con sus seguidores un doloroso percance que ha sufrido en su muñeca: “Hace una semana que por un mal gesto me salió un bultito y aunque no me dolía he ido a verle para ver lo que pasaba. Me ha dicho que tenía un bloqueo en la articulación de la muñeca y que cuando sucede esto, la defensa natural del cuerpo es crear una inflamación. Ha empezado a manipularla y voila”, decía Lydia presumiendo de fisioterapeuta.