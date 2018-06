Copia el look más veraniego de Pilar Rubio por 505 euros

Hoy os cuento en mi blog la segunda parte de mi escapada en familia a Valencia, esta vez visitamos la “Ciutat Vella” el centro de la ciudad, donde su arte, gastronomía y arquitectura nos enamoraron. #Mediterráneoenvivo Todo en www.pilarrubio.com

A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Jun 21, 2018 at 7:42am PDT