Las famosas marcan la pauta: los accesorios más noventeros empiezan a ser tendencia de nuevo.

La frase se repite con frecuencia, pero no por ello es menos cierta: las tendencias pasadas siempre vuelven. La moda es cíclica y por eso muchos expertos en estilismo nos recomiendan no tirar nada, porque puede ser que en poco tiempo podamos echarlo de menos. Y bueno, siempre se puede reciclar.

Hay modas que no siempre nos gustaron o que fueron de todo menos favorecedoras. Recordemos si no la de llevar aquellos pantalones con el tiro tan bajo que costaba agacharse. O esa otra de los zapatos con puntas tan estilizadas que parecía que calzábamos dos número más.

Las modas capilares

Hay otra que, sin duda, ha generado hasta controversia, como algunos cortes de pelo. Como ese flequillo deshilachado y a media frente que no favorecía ni a quienes tienen un rostro perfectamente simétrico. Y hablando de modas capilares, hay otra que parece estar volviendo en los últimos tiempos y esa tiene que ver con un accesorio que en las últimas semanas prolifera entre las famosas: las pinzas del pelo.

Durante las últimas dos décadas se consideraba que eran piezas muy útiles para estar en casa, porque nos ayudan a tener el pelo recogido y que no nos moleste, no se ensucie y no nos despeinemos. Pero nada de sacarla a la calle y menos en actos sociales un tanto concurridos si no queríamos dar una cierta imagen de dejadez.

Hasta ahora. Porque en las últimas semanas ha vuelto con fuerza. Y el indicativo es claro y lo marcan las grandes cazadoras de tendencias que lo han visto desde el primer momento: la pinza del pelo se está convirtiendo en una constante entre las ‘celebrities’. Carmeron, la visionaria tras Devil wears zara, quien detectó la primera que las ‘influencers’ incluían las pinzas entre sus accesorios para el día a día también fuera de casa.

No sin mi pinza

Y efectivamente, tenía toda la razón. Pero no es una tendencia que se esté dando solo en Instagram, también en Hollywood. Así, no es difícil ver a modelos como Kaia Gerber –hija de Cindy Crawford y supermodelo como su madre-, a la top Bella Hadid –que acompaña estas líneas- y hasta la cantante Dua Lipa, se pasean por Los Ángeles, y por las redes, con el moño bien sujeto por una pinza.

Y si lo hacen ellas, aunque ahora reneguemos un poco de una moda noventera contra la que en su día nos rebelamos, quizá va siendo hora de ir haciendo acopio. Porque luego nos pasará con los ‘ugly shoes’, que acabarán poblando nuestros armarios sin remedio. Porque la comodidad y la rapidez ahora se imponen.