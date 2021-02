Esta temporada ficha las zapatillas más cómodas para completar cualquier estilismo, ya sea en clave ‘comfy’ o para un paseo por la ciudad.

Las ‘celebrities’ lo tienen claro. Esta temporada, en que seguimos con restricciones, aún vamos poco a la oficina y menos a actos sociales, toca bajarse de los tacones y apostar por el calzado más cómodo para el día a día. Llevaban tiempo instaladas en nuestro armario, pero desde hace unos meses las zapatillas deportivas se han convertido en las grandes protagonistas del ‘Street style’.

Pisando fuerte

El calzado estrella de la temporada son las zapatillas. En clave ‘sneaker’ además son un gran aliado para darle un toque más desenfadado a cualquier estilismo sin que pierda su fuerza. Lo saben bien Irene Rosales, Virginia Troconis o Sara Carbonero, que últimamente se ha convertido en la gran abanderada del estilo bohemio conjugado con lo urbano. Las imágenes que nos muestras los rostros conocidos en las redes sociales y han alejado los zapatos con alturas imposibles de la vista, y nuestros pies lo agradecen.

El término inglés que da nombre a este tipo de zapatillas tan de moda estos días es ‘sneak’, y en origen significaba andar con sigilo. En la actualidad han perdido un poco ese significado porque, aunque no hagan ruido, nos ayudan igualmente a seguir pisando fuerte acompañando los looks más potentes y se renuevan para mostrar su versatilidad.

Sneakers para todos los estilos

Si quieres seguir los pasos de las celebrities y llenar tu armario de sneakers esta temporada tienes una amplia variedad donde elegir, desde los clásicos de marcas que llevan décadas fabricándolas, como Munich, que se han reinventado manteniendo un cierto aire ‘vintage’ para no perder su esencia, hasta las más modernas, sin cordones y adaptadas al pie como una segunda piel.

Aunque sin duda, las pioneras fueron las clásicas Converse –aceptables estos días en todos sus formatos, tanto estilo bota, como zapatilla baja y con suela ‘chunk’-, ahora el estilo más destacado es el de las clásicas tenis, que siguen triunfando en color blanco, pero que han salido de la cancha para pasear por la ciudad. Todas ellas comparten la ventaja de que encajan tanto en estilismos deportivos como con pantalones vaqueros, y destacan con faldas o incluso con vestidos de todos los estilos.

De todos los colores

Y estamos de suerte, porque la gama cromática es muy amplia. Hay tantas posibilidades como seamos capaces de imaginar. Y cualquier elección es buena con tal de combinar con el look completo, aunque como en todo, a veces los contrastes no solo no están fuera de lugar sino que son símbolo de una personalidad que se abre paso a golpe de estilismo único.

Por todo ello, aquí tienes una selección de zapatillas aptas para todos los estilos, para que puedas inspirarte y elegir las que más se acerquen a tus gustos y mejor encajen con tu guardarropa. Y recuerda que todo está permitido. El único límite a la hora de combinarla con tus estilismos del día a día será la imaginación.