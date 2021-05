Las cutículas son las grandes olvidadas de las manicuras, y de ellas depende el aspecto global de nuestras manos. Ficha estos productos para mantenerlas hidratadas.

Estos últimos meses la pandemia ha hecho mella en nuestro aspecto. Las mascarillas han generado acné a quien no lo tenía, más concretamente el llamado ‘maskné’ y nuestros labios han quedado fuera de la vista. Pero hay una parte de nuestra anatomía que reclama hidratación a gritos estos días y esa son las manos.

Con el uso de gel hidroalcohólico la piel de las manos ha perdido parte de su hidratación y necesitan un extra de nutrición para volver a tener la tersura y la suavidad de antes. Y hay una parte de las manos a la que no le prestamos la atención ni los cuidados que deberíamos. Y esa son las uñas.

Las cutículas, las grandes olvidadas

Especialmente llamativo es el caso de las cutículas, que incluso cuando nos hacemos la manicura, las dejamos de lado y no nos preocupamos de darles un cuidado específico. Y no deberíamos, porque unas cutículas que no están en su mejor momento, se verán endurecidas, o peor aún, se cuartearán provocando pequeñas heridas que son de lo más molestas –además de antiestéticas-.

Seguro que al leer esto has pensado en las manos, pero lo mismo puede suceder en los pies, que también requieren de mimos y vigilancia. Quizá más aún que las de las manos, porque no los tenemos tan a la vista. Si detectas que una de tus cutículas está inflamadas, valora si es leve o si te duele –si es muy dolorosa o tiene infección, consulta a tu médico-.

Si solo está un poco roja, puedes intentar aliviarlo por tu cuenta con mucha higiene y constancia. Lo que tendrás que hacer es sumergir la zona afectada en agua tibia –un poco de sal también es una buena opción- durante un rato y repetir la operación varias veces al día. A continuación podemos desinfectar y masajear la zona con cuidado. Si el especialista así lo indica, aplicar una crema antibiótica para prevenir sustos.

Cuidado diario

No obstante, si no tienes ningún problema, las uñas también requieren de sus propios cuidados. Estos baños para ablandarlas son un gusto que te puedes dar de tanto en tanto y que te ayudarán a mantenerlas hidratadas y sanas.

Así mismo, cuando te hagas la manicura es importante que recuerdes la existencia de las cutículas y las hidrates a conciencia. Puedes darte la crema de manos habitual y estará bien, pero existen formulaciones específicas para esta zona que tus uñas agradecerán.

La mayoría se presentan en textura de aceite y en frascos pequeños, pero no te dejes engañar por su tamaño, te durarán mucho más de lo que piensas. Para aplicarlo correctamente solo necesitas depositar una gota en cada uña y frotar con suavidad con los dedos para que lo absorba. Este sencillo gesto dejará tus cutículas bien hidratadas y un manicura con un toque perfecto.