La diseñadora recomienda un aceite que asegura que es un buen aliado como antiedad.

Vicky Martín Berrocal tiene claros cuales son sus tratamientos imprescindibles para intentar mantenter la juventud en la piel. Estos días la diseñadora no ha dudado en compartir con sus seguidores su elección para tener un cutis más terso. Y lo que ha elegido es un sérum de uso diario que se puede incluir en cualquier ritual de belleza con grandes propiedades nutritivas.

El suyo es el Súper sérum 10 de la firma de origen francés Nuxe. Dice la diseñadora sevillana en el post de Instagram en el que habla de él que es el perfecto aliado para que la piel funcione c como si tuviera 10 años menos y que después de un mes utilizándolo te enamoras de él.

No sabemos si se convertirá en un imprescindible de vuestro neceser, pero lo que está claro es que es uno de esos productos estrella de una firma que atrae a más de una ‘celebrity’, como Gwyneth Paltrow, que se ha declarado fan de la ‘huile prodigieuse’ de la casa. El serum elegido por Vicky, por cierto, comparte con el producto que adora Paltrow los aceites esenciales, y tiene además un alto contenido en ácido hialurónico natural.

¿Cómo elegir bien un sérum?

Lo más importante a la hora de incluir el sérum entre los pasos de rutina de belleza es tener muy claro cuál es nuestro tipo de piel y qué queremos lograr con el producto. Por ejemplo, no es recomendable incluir un sérum antiedad muy nutritivo y con una textura grasa en una piel joven y con tendencia al acné.

Del mismo modo, hay que prestar atención a las necesidades de una piel madura con tendencia a la sequedad, que aceptará mejor los componentes de una antiedad, como el retinol y además le resultarán mucho más beneficiosos.

Tipos de sérum

La oferta en el mercado es muy amplia: antiedad, iluminadores, correctores… como decimos, la elección hay que hacerla en base a las necesidades de cada rostro. Así, para las pieles con manchas están indicados los despigmentantes y los que tienen vitamina C. Y todas pueden buscar uno con toques de luz para iluminar determinadas partes del rostro.

Si la piel muestra signos de cansancio o fatiga, pero a la vez se enfrenta, por ejemplo a la falta de luminosidad, puedes combinar el uso de varios productos, aplicando, por ejemplo, uno durante la noche y otro al levantarte. Eso sí, los expertos recomiendan no utilizar más de tres para no saturar la piel.

La aplicación

Una vez hayas elegido el sérum, recuerda que no se aplica arrastrando por toda la piel, si no dando ligeros golpecitos con las yemas de los dedos por el rostro, el cuello y el escote. Y hay que hacerlo siempre antes de la crema y siguiendo un orden lógico si aplicas dos productos en el mismo momento. Siempre hay que colocar primero sobre la piel el que tenga una textura más líquida. Si lo hiciésemos al revés, el textura grasa no permitiría que el más líquido penetrara en la piel de igual forma.