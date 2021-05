Normalmente vamos a máxima velocidad, entre el trabajo y las obligaciones diarias muchas veces no queda tiempo para alimentarse como deberíamos o como nos gustaría. Ficha estas ideas para ganar unos minutos y obtener el resultado perfecto.

Estamos viviendo una época dorada para los amantes de la gastronomía. En estos momentos hablar de cocina es algo bastante habitual. Unos disfrutan de visitar restaurantes y otros disfrutan de la cocina, algo que en muchos casos entienden como un hobby. Pero la realidad es que cocinar es una tarea ardua además de necesaria si queremos alimentarnos bien.

Más allá de los grandes platos para sorprender a familiares y amigos en las reuniones, la cocina es una obligación diaria para la que muchas veces no disponemos del tiempo –o de las ganas- necesarias. Por eso, hay que echar mano de la tecnología para que la tarea se simplifique un poco… o haya quien se encargue de ello por nosotros.

Partir de los clásicos

Hemos preparado una pequeña lista con aparatos que pueden resultar muy útil para acortar tiempos y elaboraciones, pero para comenzar hemos querido regresar a los clásicos y empezamos con la olla exprés. A veces denostada, es uno de los grandes inventos de la historia de la cocina.

Este aparato del que a veces no nos acordamos tiene la capacidad de reducir a un tercio el tiempo de cocción de algunos alimentos. Y encima sin perder los jugos y sin pegarse. Una gran ayuda si no queremos pasarnos, por ejemplo, tres horas cocinando unas carrilleras para que queden en su punto.

Del mismo modo, en nuestra lista también hay un aparato para otra cocción tradicional, el vapor o el papillote. En este caso, para no tener que estar envolviendo los alimentos en papel de aluminio y encendiendo el horno, se puede utilizar este utensilio de silicona que se mete en el microondas, reduciendo los tiempos, el gasto energético y ensuciando menos. Y aunque parezca una tontería, esto último es también importante, porque ahorra mucho tiempo.

Para los reposteros y panaderos

Una de las cosas que más trabajo y tiempo lleva en la cocina es la repostería. Especialmente cuando se trata de montar claras o nata y de amasar bien una mezcla hasta que tenga la textura ideal. Por eso, hemos incluido en la lista una batidora tipo profesional que nos ayudará –y mucho- con esa tarea.

También hemos añadido entre los utensilios que pueden ayudarte a ahorrar tiempo un dispositivo de cocción lenta. Y aunque parezca una contradicción, la famosa Crockpot, o cazuela de cocción lenta, al final hace que ahorremos tiempo. Porque se puede calcular los tiempos y preparar la elaboración inicial cuando tengamos un rato y luego dejar que ella haga su trabajo mientras nosotros nos despreocupamos y nos dedicamos a otras cosas.

Y para aquellos que no tienen un minuto que perder, el rey de los utensilios en la nueva era: el robot de cocina. Estos aparatos tienen infinidad de funciones que pueden satisfacer las necesidades de quienes no tienen un minuto que perder pero aún así no quieren renunciar al sabor y la comida sana.