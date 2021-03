Si aún no le has hecho un regalo a tu padre, aún estás a tiempo, y si no es muy de florituras, puedes optar por los clásicos que nunca fallan.

El día del padre ha llegado. Y son muchos los padres que son tan clásicos –y a veces tan recios- que a veces no sabemos que regalarles. Por fortuna hay una suerte de decálogo de obsequios que quedarán bien en cualquier armario y que satisfarán a los esos progenitores que a veces se escudan en el ‘no hace falta que me compréis nada’ cuando se acercan fechas tan señaladas como el 19 de marzo. Regalos originales para padres diferentes

Diez regalos para padres amantes de la cultura Para esos padres clásicos hemos preparado una selección de ideas para que podáis inspiraros y salir corriendo a por un regalo y acertar (o pedirlo por internet, que a veces es mucho más rápido) si es que os ha pillado el toro y aún no lo tenéis. De la corbata a la pajarita En nuestra selección hemos incluido las clásicas corbatas, muy socorridas para cuando tenga que ir a la oficina –o para servirte de excusa para que se ponga algo más moderno que aquella que lucía en los 80-. Pero si quieres que lleve un toque más actual, las pajaritas son lo más últimamente, y permiten jugar un poco más con los dibujos. Por supuesto entre los objetos más recurrentes para obsequiar a nuestro padre están los gemelos, un detalle tan personalizable que las posibilidades son infinitas. Podemos buscar desde un modelo discreto, elegante y con un diseño clásico o podemos jugar con las formas y los colores. Lo mismo sucede con los precios, porque en función de los materiales pueden ser una opción con un precio muy razonable si son de latón o plástico pero multiplicarse si nos vamos a los materiales nobles. Lo mismo sucede con otra de las joyas de esta selección de ideas: los relojes. Teniendo en cuenta sus gustos y nuestro presupuesto podemos encontrar opciones razonables desde apenas 50 euros hasta los miles si buscamos algo más exclusivo. A sus pies, caballero Hemos pensado también que unos zapatos cómodos, clásicos pero a la vez un poco más informales que los que lleva habitualmente pueden ser perfectos para completar su vestuario. Esta temporada los zapatos masculinos vienen con cordones y punta redondeada, pero aceptan distintos tejidos para que podamos encajarlos tanto con los pantalones chinos como con un pantalón vaquero de corte clásico. ¿Es un amante de la tecnología? Ideas para padres ‘techies’

Día del padre: regalos para papás deportistas Y como quizá no le guste que le elijan las camisas o los trajes, nos hemos centrado totalmente en los complementos. No hay problemas de tallaje como tendríamos en la ropa y al ser de líneas clásicas, no hay forma de fallar y que desentone con el resto de su armario. Por eso, nos hemos decantado por un cinturón negro. El nuestro es del maestro Pierre Cardin, pero de nuevo, este apartado es un universo en sí mismo. Para terminar, si has reparado en que tiene la cartera ya un tanto ajada, puede ser un regalo más que socorrido. Una negra, de piel, que sepas que va a ser del tamaño adecuado para sus bolsillos y que tiene los compartimentos suficientes es una apuesta más que segura.

1 de 7 Corbatas Hisdern 30,99 € Pack de tres piezas con el pañuelo a juego. COMPRAR 2 de 7 Cinturón de Pierre Cardin 25,92 € Cinturón fabricado en piel de búfalo. COMPRAR 3 de 7 Reloj de Emporio Armani 163,99 € Reloj con caja redonda de acero inoxidable. COMPRAR 4 de 7 Gemelos de Boss 58,44 € Par de gemelos de latón. COMPRAR 5 de 7 Zapatos de MaxMady 29,00 € Zapatos de cordones y punta redondeada. COMPRAR 6 de 7 Cartera de Wilbest 17,99 € De cuero negro. Con ocho ranuras y un clip para dinero. COMPRAR 7 de 7 Pajarita de Hisdern 12,99 € Pajarita con pañuelo a juego. COMPRAR