Si eres de las que prefiere practicar deporte sin demasiado contacto social aquí te damos algunas ideas para que te equipes y puedas entrenar desde casa.

Toca ponerse en forma. Y esta vez no se trata de llegar con tiempo a la mal llamada operación biquini o para emular a Jennifer Lopez y su impresionante buena forma, que podría. Se trata más de ser conscientes de que hacer ejercicio es necesario para mantener un aspecto mejor, sí, pero que debemos hacerlo sobre todo por nuestra salud. Especialmente ahora que la pandemia ha causado sus estragos entre la población española.

Según un reciente estudio realizado por la Sociedad Española de Obesidad (SEDO) el 56% de los españoles dejó de hacer ejercicio o lo hizo en menor medida durante los primeros meses de la pandemia. Ese descenso de la actividad deportiva se relaciona directamente con otro dato: el 44% de la población española aumento de peso durante los primeros seis meses del pasado año.

Además, según otro estudio realizado a nivel europeo por Ipsos durante el pasado otoño, en general estamos más gordos después del confinamiento y la pandemia. En concreto, los españoles engordamos una media de 5,7 kilos durante los últimos meses del pasado año. Sin duda una buena razón para retomar el ejercicio cuanto antes.

¿Dónde entreno?

Y aunque los hay que ya se han concienciado, hay quien no acaba de encontrar la forma de incluir en deporte en sus rutinas diarias en esta nueva normalidad. Unos porque los turnos cambiantes no les permiten ajustar horarios, otros por que acusan la llamada fatiga pandémica y otros porque estaban acostumbrados a las actividades físicas dirigidas y no se sienten del todo seguros a la hora de volver al gimnasio.

Por suerte para todos ellos, siempre queda la opción más socorrida: practicar deporte en casa. Hay entrenadores personales que se han adaptado a las nuevas situaciones e imparten sus clases online o gimnasios que prestan sus servicios de manera diferente en estos tiempos. Pero también puede hacerse siguiendo tutoriales de Youtube o a gurús del fitness como Paula Butragueño, Patry Jordán o la archiconocida Kayla Itsines en las redes sociales, donde cuelgan ejercicios que pueden ser muy útiles.

Material reducido y útil

La ventaja de este tipo de entrenamientos es que necesitarás muy poco material. Con una ropa y un calzado adecuados estarás lista para el más básico y más eficaz de todos los ejercicios: caminar. Hablar de las ventajas de un paseo tanto a nivel físico como psicológico está manido, pero no por ello dejan de ser ciertas sus bondades.

Con una esterilla puedes practicar yoga o pilates cómodamente y sin miedo a deslizarte. Y si añades unas mancuernas o unas pesas pequeñas podrás trabajar también la fuerza en brazos y hombros. Entre los detalles más prácticos con los que puedes hacerte están las gomas elásticas de distinta dureza. Son un componente barato, sencillo de almacenar y de utilizar y de gran eficiencia.