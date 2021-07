Estos son los seis aromas que vuelven y vuelven porque siguen siendo de los más demandados.

Elegir un perfume es una de las cosas más personales que hay. Por eso, a no ser que conozca a la perfección a la persona en cuestión hay quien prefiere no hacer regalos de este tipo, no vaya a ser que se equivoque diametralmente y el perfume acabe en una estantería cogiendo polvo.

No obstante, hay aromas que nunca pasan de moda. Será por eso que llevan décadas a la venta y siempre están en la lista de los más vendidos. Los siete que os traemos en esta selección son un claro ejemplo de que eso sucede. Y los nombres les sonaran y mucho, especialmente algunos que ya se consideran unos clásicos.

Los más vendidos para mujer

El primero de la lista de los más vendidos en Amazon es un clásico fresco, floral y que encaja a la perfección en cualquier época del año. Se trata de 5th avenue, de Elisabeth Arden.

Este aroma lleva ese nombre porque en la quinta avenida neoyorquina fue donde la empresaria Florence Nightingale Graham, la mujer que creó la firma de belleza, abrió su primer salón.

Los clásicos para el hombre

Lo siguen entre los perfumes femeninos Zinnia, un clásico de las colonias y también uno deportivo, que lleva la firma de Nike. Curiosamente la marca deportiva consigue colocar en esa lista de los aromas que más compra la gente en la plataforma una versión similar, pero esta vez enfocada al universo masculino.

Entre los aromas pensados para los hombres encontramos otra versión fresca y deportiva como es Sportman, y también un clásico: Brumel. Ese aroma que ha entrado en todas las casas de este país y que sigue vendiéndose bien porque a determinada edad hay quien lo considera infalible.

Aromas para todos

Aunque hay creadores de perfumes que asocian unos determinados aromas al universo femenino y otros al masculino, hay quien no entiende de etiquetas y crea aromas que encajan tanto en uno como en otro.

Ese es el caso de fragancias tan icónicas como One de Calvin Klein, que durante años estuvo en las listas de las fragancias más vendidas, o las versiones de Masion Margiela y Futura, de Acqua de Parma. El que está incluido en la lista es quizá uno de los más clásicos, 1916.

Esta colonia tiene, además, solera. Fue creado en ese año, en 1916, y aunque fue creado por Myrugia para los hombres, finalmente acabó siendo entendido como una colonia también para las mujeres. Su aroma inconfundible le ha valido varios premios, el más destacado, en 1925, cuando recibió el reconocimiento de la exposición Universal de París.