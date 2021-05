Si hay un momento para inundarlo todo con olor a flores, ese es la primavera. Ficha estas ideas de perfumes con notas florales para dejar tu estela allá donde vayas.

Para muchas personas elegir un perfume no es una tarea fácil. El aroma es algo personal no solo por los gustos. Uno sabe lo que le resulta agradable y lo que no, pero también resulta complicado elegir uno concreto porque para muchos es una pista más de lo que contamos sobre nosotros mismos a los demás. Es parte de esa comunicación no verbal que transmite o deja a los demás intuir quienes somos.

Por ese motivo hay quien, una vez a encontrado el aroma que considera que más encaja con su personalidad, no lo cambia. Sin embargo, sabemos que cada perfume varía su olor dependiendo de quién lo lleve. Esto depende del ph de nuestra piel y además inclinará la balanza hacia unas notas olfativas u otras a la hora de elegir el perfume.

Cambio de estación, cambio de perfume

Lo que la mayoría no se plantea es que un mismo perfume, en una misma persona, no huele igual durante todo el año. Por eso es recomendable, cuando llega el cambio de estación y especialmente se acercan los días de calor, sustituir ese perfume intenso, con notas más cálidas que usamos en invierno por uno más fresco, afrutado y con toques florales.

Nosotros hoy os traemos una lista para que podáis ver qué notas encajan más con vuestro estilo y se adaptan a vuestros gustos ahora que comienzan los días de sol y se acerca poco a poco el verano.

Notas florales para el día a día

A la hora de seleccionar un perfume, sea en la época que sea, tenemos que tener en cuenta el ph de nuestra piel y si tiende a ser ácida o por el contrario, es más alcalina. Esto marcará la pauta, ya que si nuestra piel es más seca o alcalina, no variará demasiado el aroma original del perfume, eso sí, nos costará más mantenerlo durante más tiempo sobre la piel.

Y al contrario, si nuestra piel es más ácida o grasa, el aroma se mantendrá durante mucho más tiempo, pero puede variar del olor que presenta cuando lo ponemos sobre un trozo de papel para testarlo. Por ello es conveniente que pruebes distintos aromas sobre tu piel y que tengas en cuenta que te irán especialmente bien los aromas más ligeros y frescos.

Los perfumes y su presencia

Dado que se trata de una selección de productos pensados para la primavera y el verano nos hemos decantado por las aguas de perfume y las aguas de colonia. Estos tienen menos intensidad que el perfume en sí mismo, pero pueden ser grandes aliados para que el aroma sea sutil, que esté presente sin empalagar.