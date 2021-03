Con el frío y los cambios de temperatura los labios pueden agrietarse. Ficha estas ideas para protegerlos y además que queden con un aspecto brillante y jugoso.

A menudo nos cuidamos a fondo la piel del rostro, la limpiamos, la hidratamos y nos preocupamos de que no sufra las inclemencias del tiempo, pero olvidamos hacer lo mismo con otras partes. Una de las más olvidadas suelen ser los labios. Y eso que la boca tiene tantas funciones que parece imposible no acordarse de ella. Nos sirve para hablar, para alimentarnos y, aunque últimamente lo hagamos menos, para besar a quienes queremos.

Los labios son una de las partes del cuerpo que más miradas atraen. Y también de las que más sufren las inclemencias del tiempo. Grietas, zonas descamadas, falta de hidratación… los problemas que les afectan son muchos, y ahora a los agentes externos que los dañan hemos añadido uno: el uso de las mascarillas.

Como no podemos –ni debemos- desembarazarnos de las mascarillas todavía, hay que contrarrestar su efecto sobre la piel con un extra de hidratación. Y esto también se aplica a los labios. La mayoría de las barras de labios con color contienen agentes hidratantes, no obstante esto no suele ser suficiente para mantenerlos en un estado óptimo.

Cuidar de nuestros labios

Lo primero que tenemos que hacer es observar qué necesidades tienen. Y si vemos que no están en las mejores condiciones procurar, en primer lugar, una buena limpieza. Para esto existen productos exfoliantes, pero a la hora de elegirlo debemos decantarnos por uno suave, porque si además están un poco descamados, puede resultar un tanto desagradable.

Lo más habitual entre los problemas de los labios suele ser falta de hidratación, y para eso, los bálsamos son la mejor opción. Son complementarios a la hidratación de las barras con color y lo habitual es utilizarlos al menos una vez al día o dos si vemos que están muy agrietados o se están pelando.

Elegir el bálsamo

Como decimos los problemas que afectan a los labios suelen ser comunes a toda la población, y la deshidratación suele llevarse la palma, especialmente en épocas de resfriados o alergias, en los que la nariz también suele verse afectada por la irritación y la descamación. Por ello, lo mejor es optar por fórmulas muy densas y llenas de nutrientes.

La mayoría de las firmas cosméticas tienen este hecho muy en cuenta y crean sus bálsamos para que puedan aplicarse también en la zona de la nariz. Y como esto no es solo algo que afecte a los adultos, también han ideado fórmulas que funcionan bien para los más pequeños y que, en los adultos tiene un efecto casi milagroso.

Aplicarlo justo antes de irnos a dormir suele ser una buena idea para que los ingredientes hidratantes y reparadores del bálsamo actúen con mayor eficacia, ya que durante esas horas no solemos tocarnos la boca, hablar ni muchísimo menos comer. No obstante, el bálsamo también tiene otro uso, el estético. Y es que, colocado encima de la barra de labios con color da un plus de brillo y aporta jugosidad a los labios.