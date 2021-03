Se popularizaron en 2017 y desde entonces las camisetas con frases destacadas son un básico en cualquier armario que además dejan ver parte de nuestra forma de pensar.

El 8 de marzo es, para muchas mujeres, un día de reivindicaciones, y para muchas otras, un día para recordar y festejar a todas esas mujeres que han marcado el camino. En otras ocasiones muchas se echaban a la calle en un día así, pero este año la pandemia ha cambiado todos los planes y ha hecho que una reunión masiva no sea precisamente lo más recomendable, así que toca agudizar el ingenio para recordar ese día.

Como sucede con tantas otras fechas desde hace unos años, las redes sociales se han convertido en un escaparate para felicitar a las mujeres en el 8 de marzo, para reivindicar los derechos y para recordar la existencia de la brecha salarial. Y para ello muchas mujeres, entre ellas algunas famosas, se sirven de la moda para lanzar un mensaje.

Las camisetas con frases feministas o recuerdo a personajes femeninos que han marcado la historia son una buena herramienta para lograrlo. Nosotras hemos querido poner la vista en figuras como la de Marie Curie y rescatar imágenes como la de Rosie la remachadora, todo un icono. Pero la idea no es nueva.

La voluntad de Dior

Fue a finales de 2016 cuando empezaron a verse como una tendencia que ahora casi cinco años después, podemos constatar que llegó para quedarse. La firma Christian Dior puso en el mercado a principios de 2017 una camiseta con el emblema ‘We should be all feminst’, título de un ensayo de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Medio Hollywood decidió apostar por esa línea y pasear la camiseta ante los fotógrafos, convirtiendo sus estilismos en toda una declaración de intenciones. Dede Karlie Kloss a Natalie Portman pasando por Jennifer Lawrence, fueron muchas las actrices y cantantes que apoyaron la nueva vertiente de Dior.

Todas cayeron rendidas a la tentación de significarse con una prenda que tuvo sus réplicas meses después en la pasarela. Allí Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la firma desde finales de 2016, dejó patente que aquel emblema no había sido una casualidad y que el feminismo había llegado a la ‘maison’ francesa para quedarse. Así, las modelos de su colección lucieron prendas inspiradas en el ensayo de Linda Nochlin titulado ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’ (¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?).

Pero Maria Grazia Chiuri no estaba sola y la idea caló entre las firmas. También en las del fast fashion. Y lo hemos visto en famosas españolas como Alba Carrillo, Cristina Pedroche y hasta ministras como Carmen Calvo. Y en tiendas como Inditex (con Zara, Stradivarius, etc) o Mango. Ellos han sacado durante estos años camisetas con mensajes como ‘No es no’ o ‘Yes i’m a feminist’ que se han popularizado tanto en la calle como en las redes sociales, espejo que todo lo que sucede en el mundo.