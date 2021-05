Una buena taza de café tiene el poder de activar a quienes la disfrutan y también de cambiar el curso del día. Ficha estas ideas para prepararlo mejor que nadie.

Hay personas que nunca se acuerdan del café, pero hay otras que son incapaces de sobrevivir a una mañana de trabajo sin él. Y estas últimas parecen ser la mayoría. Por eso casi todo el mundo tiene una cafetería de referencia y en ninguna casa falta una cafetera para el desayuno y para servir una taza a los invitados cuando vienen de visita.

Nosotros hemos preparado una selección de cafeteras que cubren todo el rango de opciones que podrían satisfacer los gustos de los más cafeteros. El tipo de café que pongan en ella y que acaben sirviendo ya es cosa de cada cual.

Las más clásicas

Si hay una cafetera que ha estado presente en casi todas las cocinas esa es la cafetera italiana. Muy útil por su facilidad de uso, su adaptabilidad a cualquier tipo de fuego y que no necesita filtros desechables. No ocupan demasiado espacio y son, además, una opción asequible que no nota el paso del tiempo, por lo que se convierten en una idea más que razonable para tener la segunda vivienda o en un armario como plan b.

La revolución llegó al café con la segunda de las cafeteras que hemos incluido en la lista, las de goteo. Hay quien sigue prefiriendo esta opción por su sencillez y por la rapidez con la que hace grandes cantidades de café para todo el mundo.

Otra de las opciones que os presentamos en la selección será la preferida por los más puristas del café. Se trata de una pequeña cafetera para hacer expresos que se asemeja a las que existen desde hace décadas en los bares. Ideal para controlar que el café salga con la intensidad precisa y el regalo perfecto para los amantes del rey de los cafés italianos.

Las cápsulas, la gran revolución

Pero si ha habido una idea revolucionaria en el mundo del café esa ha sido la invención de las cafeteras de cápsulas. Sencillas de usar, adaptables a todos los gustos y rápidas. Lo tienen todo para encajar en cualquier hogar. Por eso en nuestra lista hemos incluido dos modelos de este tipo, que varían en función del tipo de cápsulas que utilicemos, pero que en esencia comparte ese espíritu de mantener el sabor intacto y ofrecer distintas opciones.

Por último, hemos añadido la más original de todas las cafeteras: una portátil. Como verán mas abajo, tiene el aspecto de un termo, pero que es capaz de hacer el café desde cero. En cualquier parte y sin cables, eso sí necesitarás añadir el agua caliente para que el café salga a la temperatura adecuada.