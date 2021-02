Te proponemos una selección de bolsos para todos los gustos y de todos los tamaños, para que vayas a la última por menos de 50 euros

Pocas cosas hay tan misteriosas como el contenido de ese cajón de sastre llamado bolso de mano. No tanto porque una cuestión mística como porque acaban conteniendo siempre más cosas de las que nos gustarían. Lo que hay dentro de él no nos define, pero si señala nuestras actividades diarias y el uso que hacemos de él. Quizá sea por eso que se ha convertido, junto a los zapatos en un complemento inseparable en cualquier look, sea diurno o nocturno.

Bolsos los hay de todos los estilos y para todos los gustos, por eso, en todos los armarios los hay de diferentes formas y estilos y normalmente la decisión de cuál usar depende más de la hora del día y de la activad a realizar que del gusto por un modelo determinado.

En estos días de pasarela y desfiles –un tanto extraños en sus formatos por los tiempos que corren- hemos visto a firmas de tanto peso como Fendi incluir este complemento junto a sus diseños de alta costura. En el caso de la firma, apuestan por el formato limosnera que encaja a la perfección con el estilo romántico y con cierta languidez de sus diseños de esta temporada, encajados en las galas y fiestas.

Las tendencias esta temporada se va a los extremos, de los maxibolsos a los formatos más mini y con decoraciones que van desde los eslabones a los bordados. Pero la calle marca otro ritmo y hay tantos tipos de bolsos casi como portadoras.

El pulso del ‘street style’

Echando un vistazo a los ‘looks’ más urbanos, mochilas y ‘shopper’ ganan el pulso, quizá por su comodidad para desarrollar nuestras actividades, especialmente ahora que la mascarilla se ha convertido en un complemento más y que necesitamos tener las manos liberadas para aplicarnos el gel hidroalcohólico cada vez que atravesamos una puerta o lavarnos las manos con mayor frecuencia de la que lo hacíamos. Quizá esa también sea la razón de que –al fin- regrese con fuerza el bolso al hombro, que en temporadas pasadas parecía haber quedado relegado al ostracismo, sustituido por los bolsos de mano.

En cuanto a los tejidos, el crochet, la lana y el acolchado llegaron la temporada pasada para quedarse, pero si hay un material que permanece inmutable es el cuero, la base por excelencia de las piezas destinadas a perdurar en el tiempo. Como apunte, esta temporada llega también trenzado, dándole un toque más primaveral a las piezas.

Como inspiración tenemos siempre a las ‘celebrities’, que cada día lucen un modelo, a veces poco adaptable a la calle y de firmas no aptas para todos los bolsillos. Por eso, os mostramos una selección de bolsos de todo tiempo por menos de 50 euros. Un precio de lo más competitivo que da para hacerse con más de uno y así tener todo el espectro de actividad del día cubierto y con un complemento que encaje perfectamente con tus outfit.