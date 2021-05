Limpiar la casa no es plato de buen gusto, pero ahora la tecnología puede ayudarnos a hacer en menos tiempo, de forma más eficiente e incluso, automática.

La compra de un aspirador para la limpieza de casa no es una tarea fácil de acometer. Elegir cuál es el mejor del mercado es complicado, porque además la cosa varía entre los gustos de cada cual y, sobre todo entre las necesidades que tenemos en nuestros espacios. Por ello vamos a delimitar los usos de los distintos aspiradores a fin de que puedas servirte de ayuda para localizar lo que estás buscando.

Accesibilidad y espacios reducidos

Si lo que estás buscando es un aparato que te dé margen de movimiento, que tenga potencia y que te sirva para limpiar tanto rincones como pequeñas superficies, entonces un aspirador de mano es lo más indicado. Estos pequeños aparatos no están pensados para la limpieza de toda la casa, pero pueden ayudar mucho en casos en los que los grandes no pueden llegar por sus dimensiones.

También hay que destacar que estos pequeños aspiradores son muy útiles para solucionar imprevistos. Por ejemplo, cuando se cae un recipiente que contenía cosas pequeñas, o algo de cristal que se rompe y que queremos retirar inmediatamente sin que nadie toque o se pueda cortar.

La tradición se renueva

Si lo que estás buscando es algo potente que acabe con toda la suciedad, entonces los aspiradores tradicionales pueden ser una gran idea para ti. Ahora vienen sin bolsa, con un tamaño más reducido y han aumentado su potencia para aspirar hasta lo más minúsculo. Y vienen con distintos cabezales para que puedas llegar lo más lejos posible.

También existe una nueva versión de estos aparatos sin cables. Son las aspiradoras de pie. Son muy prácticas para quienes no tienen demasiado espacio para almacenar aparatos, pues ocupan poco más que una escoba tradicional y permiten mantener una posición erguida en todo momento a la hora de pasarla. Eso sí, suelen tener algo menos de potencia que las versiones con cable.

La autonomía ha llegado

SI eres de los que no tiene un minuto que perder, entonces hay una opción ideal para ti: los aspiradores autónomos. Estos nuevos dispositivos representan el futuro, porque han llegado para hacer por nosotros el trabajo que muchas veces no podemos –o no queremos-.

Estos aparatos se encargan de mapear la casa y aspirarla de manera automática, lo que ahorra tiempo y esfuerzo, ya que puedes aprovechar para trabajar o para bajar a hacer ejercicio o la compra mientras realiza su tarea, que es programable y que, además, es capaz de salvar obstáculos.

Nosotros hemos incluido en nuestra selección el modelo creado por Xiaomi, el Roborock un aspirador que puedes programar para que pase todos los días a la misma hora o tantas veces como quieras y que tiene la particularidad de que además, pasa la mopa.