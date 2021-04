Novela romántica, de época, ensayos y hasta opciones para los más pequeños. Hemos hecho una pequeña selección para que cojas ideas y celebres este 23 de abril como se merece: leyendo.

Decía Cicerón, o al menos a él le atribuyen la frase, que “un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma”. Nosotros queremos que los vuestros estén llenos de vida, de buenas energías y de historias, así que aquí van nuestras propuestas para celebréis el día del libro como se merece.

No hay un solo tipo de lector. Es más, una misma persona encara la lectura desde un ángulo distinto cada día. Y querrá cosas distintas, porque la vida no solo está reflejada en las novelas de Dostoievski, aunque él, precisamente, retratara como nadie las miserias humanas.

Así que, atendiendo a esa disparidad de gustos, hemos decidido hacer un listado con títulos muy diferentes para que veáis que hay libros que para todos los momentos, todas las edades y, sobre todo, para todos los estados de ánimo.

La novela, la reina de la estantería

Arrancamos con uno de los libros más esperados de los últimos años. Y eso que muchos no tenían claro que la autora lo fuera a escribir algún día. María Dueñas ha respondido a las peticiones, casi súplicas, de la legión de fanes que quedó prendada de Sira Quiroga, la protagonista de ‘El tiempo entre costuras’ y ha sacado ‘Sira’, la que se perfila como segunda parte de su ‘best seller’. En esta nueva obra la protagonista afrontará nuevos retos en plena segunda guerra mundial en una obra que transita por Madrid, Londres, Tánger y Jerusalén.

Además de esta obra hemos querido incluir entre las ficciones otra segunda parte, la de Javier Cercas con ‘Independencia’, donde recupera al inspector Melchor Marín, el responsable de que ganara el premio planeta en 2019 con ‘Terra Alta’.

También os hablamos de una obra que puede que pronto veamos en televisión. Se trata de ‘Invisible’, de Eloy Moreno. Un libro que en tan solo tres años ha logrado 31 ediciones y que enternecerá por su visión del mundo.

Actual sí, pero medio siglo más tarde

Hemos incluido también entre la selección de libros ‘La Madona de las pieles’, una novela turca escrita en los años 40 que curiosamente ha encontrado su mayor éxito de ventas en el momento actual. La novela, que relata la historia de amor entre un joven turco y una pintora alemana en los años 20 cayó en el olvido tras la prematura muerte de su autor, en 1948 y fue rescatada en los años 90.

Curiosamente en la actualidad es uno de los libros más leídos entre los jóvenes otomanos, entre ellos, los protagonistas de la serie ‘Love is in the air’, que lo han sacado en pantalla en más de un capítulo. Dado el amplio número de seguidores de la ficción televisiva turca en todo el mundo, no es de extrañar que un reciente aumento de las ventas esté relacionado.

Televisión y libros

En nuestra selección veréis que también hay espacio para las propuestas de los personajes televisivos. Tenemos, por un lado a Paz Padilla, con ‘El humor de mi vida’, una obra en la que disecciona sus propios sentimientos y se abre en canal para contar la etapa más complicada de su vida, en la que tuvo que enfrentar la muerte de dos de sus seres más queridos en muy poco tiempo.

Y permitidnos que, además de esa visión realista, le intentemos poner también un poco de color (y sabor) al día. Lo segundo lo hacemos incluyendo nuestra aportación para los más cocinillas de la casa con el libro con las recetas de Belén Esteban. Y lo primero, con una de esas pequeñas joyas creadas para los más pequeños. Se trata de ‘El monstruo de colores’, un cuento para que los niños aprendan a identificar su emociones de una manera tan sencilla como efectiva. Algo más que necesario porque, a veces, los adultos nos complicamos demasiado la vida.