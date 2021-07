Tirabeques con langostinos

Nuestros redactores incluyen recomendaciones independientes y rigurosas a productos que puedes comprar online, por lo que si haces alguna compra a través de los enlaces del contenido, SEMANA recibe una comisión.

Resumen de la receta

¿Aún no te has atrevido a cocinar los tirabeques? Sigue nuestra receta y no te quedes con las ganas. Facilísimos y buenísimos

Tiempo total de preparación: 45

Num. de personas: 4

Calorías: 350

Hoy vamos a cocinar una receta muy sencilla y baja en grasa perfecta para incluirla en nuestra dieta.

Los tirabeques son quizá el producto menos utilizado en nuestras cocinas. Son de la familia de los guisantes, muy planas y con unas semillas muy pequeñas en su interior.

Son muy sencillas de comer, y es que se pueden comer incluso enteras. Su sabor es dulce y son exquisitas, muy sabrosas y sanísimas. Podríamos decir que son casi adictivas.

Es muy usual servirlos en los restaurantes de comida japonesas. Suelen ponerlo de entrantes con un poco de sal gorda y un poco de pimentón que le da un toque un poco más picante.

Esta receta incluso podemos añadirle un salteado de espaguetis tipo wok y mezclarlo todo juntos para hacer quizá un plato un poco mas completo y contundente.

Hay que tener en cuenta que la cocina en wok se basa en temperatura y brevedad, por lo que si cocinamos demasiado los ingredientes, se estropeará.

Ahora te toca a ti. Apunta los ingredientes y manos a la obra.

En tres sencillos pasos tendrás un plato muy sencillo y sabroso en tu mesa.