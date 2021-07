Tarta de queso (videoreceta)

Nuestros redactores incluyen recomendaciones independientes y rigurosas a productos que puedes comprar online, por lo que si haces alguna compra a través de los enlaces del contenido, SEMANA recibe una comisión.

Resumen de la receta

Descubre esta receta de tarta de queso.

Tiempo total de preparación: 30

Num. de personas: 4-6

Calorías: 321

Te traemos uno de los postres más populares en la cocina de todo el mundo: la receta de tarta de queso te sorprenderá por lo fácil y rápida que es, además de por lo delicioso que queda el resultado final.

Su origen se remonta a la antigua Grecia, a la isla de Samos, donde se dice que fue el escritor Ateneo el primero que la preparó. De ahí se extendió a todo el mundo, siendo muy popular también el cheesecake en Estados Unidos.

Es muy importante que elijas el queso crema, ya que dará un sabor más suave y no tan fuerte como cualquier otro queso curado o semicurado normal. La base de galletas le dará consistencia y, además, un toque dulce. No podrás resistirte, y no tendrás por qué comerla solamente durante los postres, sino que puedes comerla también a modo de merienda e incluso de desayuno. ¡No existen límites con este pastel de queso!