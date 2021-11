Resumen de la receta

Tiempo total de preparación: 45

Num. de personas: 4

La receta de hoy es un plato típico de Líbano y Siria, llamado «tabulé» y se sirve como acompañamiento al conjunto de aperitivos típicos de allí. Es un plato muy caluroso y muy apetecible, arroz frito con diferentes especias como la menta fresca picada o el perejil. Además, se le añade cebolla, pimiento verde, tomate y aceitunas tanto negras como verdes para darle un sabor más especial.

Es un plato perfecto para los días en los que no nos apetece cocinar mucho ni complicarnos porque tenemos prisa, planes o demasiadas cosas que hacer. Para los más pequeños, el arroz es un plato que se comen con facilidad acompañado de croquetas, alitas de pollo, nuggets… y para los más mayores o para quién le guste más cuidar su alimentación, puede optar por el tabulé. No obstante, tanto jóvenes y no tan jóvenes, deben empezar a cuidar su alimentación, y cuanto antes mejor.

CURIOSIDADES

El tabulé quiere decir «ensalada sazonada» y en los meses de verano dónde el calor aprieta y quita las ganas de hacer muchas cosas, sobre todo el meterse en la cocina durante horas, los árabes aprovechan para comérselo y se convierte en un plato esencial.

¿De dónde viene el arroz?

El arroz proviene de Asia, entre China y Japón. Por sus beneficios y propiedades es muy utilizado no solo como alimento, sino también en productos de belleza y para cuidar nuestro cabello. Es el cereal más consumido por muchas personas y que lo eligen todas las semanas como acompañamiento a otros ingredientes.

Sin duda, si has decidido empezar a mantenerte en línea y a cuidar la alimentación, estás tardando en añadirlo a tu lista de la semana. Intenta hacerlo al menos una o dos veces y verás que bien. Sigue los pasos que voy a dejarte aquí abajo.