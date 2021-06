Resumen de la receta

Todos los pasos e ingredientes para elaborar un delicioso rodaballo acompañado de aceitunas.

Tiempo total de preparación: 30

Num. de personas: 4

Calorías: 400

Tipo de plato: Sin gluten, sin lactosa y sin grasa

Hoy vamos a preparar un plato sencillo pero delicioso con el que triunfar en cualquier momento. Se trata de rodaballo acompañado de aceitunas, un pescado con un sabor delicado y a la vez potente que no necesita prácticamente ningún acompañamiento.

En esta ocasión le hemos añadido unas aceitunas, un ingrediente que potencia los toques marinos que deja en el paladar el rodaballo, un pescado que puede elaborarse tanto a la plancha como en el horno y que siempre asegura un resultado espectacular.

Una fuente de beneficios

El rodaballo es de esos ingredientes que no solo aportan sabor a la cocina, también son de lo más nutritivos. Porque este pescado tiene un alto contenido en potasio, fósforo y sodio así como en ácido fólico, omega 3 y vitamina B12. Todo ello con un bajo contenido calórico en el que se suman, sobre todo, proteínas.

Como este pescado ya tiene una zona gelatinosa, no es necesario agregarle salsas para aumentar la jugosidad y es recomendable que la cocción sea leve y certera. Bastará con unos 4 o 5 minutos por cada lado (dependiendo del tamaño de la pieza que vamos a cocinar) para que quede con la cocción justa. Así nos aseguraremos de que está bien hecho pero sin pasarlo, que acabaría por dejarlo un tanto reseco y sin sustancia.