Resumen de la receta

Cocina un plato de tallarines al huevo con champiñones que te quedará delicioso.

Tiempo total de preparación: 45

Num. de personas: 4

Calorías: 450

La receta de hoy está dedicada a los amantes de la pasta (que hay muchos) y a los que no pueden vivir sin probar y experimentar nuevas y diferentes formas de hacer la pasta. Si has viajado a Italia, sabrás que allí comen todos los días un plato de pasta de primero y un segundo con algo de carne, marisco… pero su plato de pasta no puede faltar en la mesa.

La que hoy quiero que conozcas es la pasta con champiñones. Una delicia que si no has probado, estás tardando en hacerlo. La pasta es algo tan sencillo y básico de preparar que no te quitará mucho tiempo. Es un alimento preparado con masa cuyo ingrediente principal es la sémola mezclada con agua. Siempre se le debe añadir una pizquita de sal aunque no es obligatorio y a partir de aquí, tu imaginación puede empezar a volar.

Existe la pasta de muchas formas y maneras diferentes, desde los macarrones, pasando por los espaguetis, los caracoles hasta llegar a los más finitos, de corazones, en forma de lazos… En fin, a gusto del consumidor. Lo mejor de todo es que puedes añadirle las especies y los sabores que más te gusten, con un poquito de tomate y carne picada, con nata y bacón, con un poco de choricito picado… ¡Se me hace la boca agua!

Prueba un plato exquisito y rico

Esta vez es un plato principal de tallarines al huevo con champiñones. Entre sus ingredientes destacan el queso para untar light, 1 cebolleta, unas cucharadas de aceite, unas ralladuras de nuez moscada, pimienta, sal y ramito de eneldo.

No olvides que la pasta es una importante fuente de energía debido a los hidratos de carbono, lo que lo convierte inmediatamente en un plato que añadir en la lista de recetas para hacer en la semana.

Innova y hazte con tu pasta preferida, estoy segura que te quedará riquísima.