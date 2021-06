Resumen de la receta

Todos los ingredientes y trucos para preparar esta receta y darle el punto perfecto al pescado.

Tiempo total de preparación: 18

Num. de personas: 4

Calorías: 340

Hoy vamos a preparar una receta tan rápida con saludable, mero acompañado de tomates confitados. Lo único que hay que tener en cuenta para que el plato no pierda esa perspectiva es no pasarse con la cantidad de azúcar ni de aceite en el plato. Así lograremos no incrementar las calorías ni cambiarle el sabor por exceso de algún ingrediente.

También hay que tener cuidado con el tiempo de cocción. Cuatro minutos por cada lado son suficientes para que el pescado tenga la textura adecuada, quede bien cocinado pero no se reseque. Eso es lo que sucedería si nos pasamos y lo tenemos demasiado tiempo con el fuego muy fuerte en la cazuela.

Un plato bajo en calorías

Lo bueno que tienen los pescados blancos es su bajo aporte calórico combinado con el alto valor biológico de sus proteínas y aminoácidos esenciales. Por tanto, suponen un buen ingrediente para ser parte habitual de cualquier dieta, tanto de adultos como de niños.

El mero tiene una alta cantidad de magnesio, hierro y potasio, así como vitaminas B3 y B12, que es vital para el correcto funcionamiento del sistema nervioso así como para mantener la reserva energética de los músculos.

Por su parte, las judías verdes tienen gran cantidad de antioxidantes, y vitamina C además de ser buenas para el tránsito intestinal y para la salud de los huesos. Y el tomate, también es una gran fuente de vitamina C además de ser rico en licopenos. Todos estos ingredientes hacen de este un plato de lo más nutritivo y saludable.