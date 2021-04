Resumen de la receta

Todos los ingredientes, pasos y trucos para hacer una receta tan sabrosa como saludable.

Num. de personas: 4

Calorías: 250

Tipo de plato: Sin gluten, sin lactosa y sin grasa

La receta que hoy os traemos es quizá de las más saludables que podemos encontrar: merluza con verduras. Y es un plato completo capaz de aportarnos infinidad de nutrientes sin añadir ni una gota de grasa a nuestra dieta.

Y encima es un plato del que puede disfrutar todo el mundo a cualquier edad, incluso quienes tienen alguna restricción alimentaria, como quienes tienen prescrita una dieta baja en grasas, así como celiacos o intolerantes a la lactosa. También podemos hacerlo prácticamente en cualquier época del año, porque encaja tanto en un menú de invierno como en una cena de verano.

Os vamos a dejar por aquí los pasos para preparar de la manera más sencilla posible una merluza con verduras. Nosotros hemos elegido el papillote como método porque es la mejor forma para cocinarla en su punto y que no pierda los jugos sin necesidad de añadirle más que un chorrito de aceite.

Proteínas y vitaminas

De este modo logramos que la merluza mantenga su textura y las verduras no se pasen tampoco de cocción, lo que les haría perder parte de sus propiedades. El plato es versátil y tanto el pescado en sí mismo como las verduras que lo acompañan pueden variar. No obstante, resulta una receta muy completa porque aporta fibra, vitaminas como la A y C y algunas de grupo de la B así como zinc o betacaroteno (por la zanahoria).

La merluza, como pescado blanco que es, aporta proteínas de alto valor biológico, ácido omega 3 vitaminas como la b12. Todo ello, sumado a las verduras aporta solo unas 200 calorías por ración y ninguna grasa. Todo son ventajas.

El papillote

Si te estás preguntando que es el papillote, debes saber que el nombre viene del francés, y significa algo así como paquete de papel –también se llama así a un tipo de caramelo precisamente por su envoltura-.

Y en eso es literalmente en lo que consiste la técnica: en meter el pescado y las verduras en un paquete hecho con un papel encerado que le permita hacerse en su propio jugo y no entran en contacto directo con la fuente de calor, sea esta un horno, una vaporera o una plancha.

De la antigüedad a la modernidad

La técnica en realidad no puede ser más antigua, porque son muchas las culturas las que cocinan de este modo, aunque en vez de papel utilizan hojas de yuca o de plátano para envolver los alimentos y que se cocinen en su jugo.

Ahora hay quien en vez del papel utiliza otros envoltorios, como el papel albal o determinados recipientes de silicona. Estos últimos están ya hechos exprofeso para esas elaboraciones y pueden ser una buena idea si nos aficionamos a cocinar de este modo, porque así se puede evitar estar generando desperdicios.