Huevos revueltos (videoreceta)

Resumen de la receta

Disfruta de esta receta de huevos revueltos.

Tiempo total de preparación: 10

Num. de personas: 1

Calorías: 148

Te enseñamos como hacer esta receta de huevos revueltos de manera perfecta. Te quedarán muy jugosos y en un tiempo récord.

Se suele decir que hacer una tortilla es lo más fácil del mundo. Sin embargo, no a todo el mundo se le da bien. Si a ti también te cuesta e incluso así quieres incluir los huevos en tu dieta (cosa que es completamente necesaria), puedes hacer los huevos revueltos. Al contrario que la tortilla, no tiene que tener una forma perfecta y no debemos tener cuidado de que no se rompan: es más, hay que romperlos para que el aceite o la mantequilla entre bien por todas partes y queden bien jugosos. A los niños les encantan.

Puedes ponerlos tanto para comer o cenar, como para desayunar. Además se tarda muy poco en hacerlos, y es una receta sencillísima, apta para vegetarianos. No olvides cocinarlos a fuego lento para que no se te quemen o se te sequen. Si quieres, puedes añadirles lo que quieras: un poco de bacon, champiñones, pavo… Todo es cuestión de gustos: está en tus manos decidir.