Fritos de lenguado, por Belén Esteban

Resumen de la receta

Te ofrecemos esta receta de fritos de lenguado de Belén Esteban.

Tiempo total de preparación: 60

Num. de personas: 4

Calorías: 318

Esta receta de fritos de lenguado de Belén Esteban es una magnífica forma de comer pescado. Te encantará lo ligero que te sentirás y lo bien que combina con cualquier otro plato. También puedes acompañarlos con un poco de ensalada.

Pueden ser lenguado congelado o cualquier otro pescado que esté en temporada.

Al freírlos hay que vigilar que el pan rallado no se queme y que el aceite no esté demasiado caliente. Si fuera necesario, filtrarlo, colarlo o cambiarlo para que los últimos fritos no salgan oscuros.