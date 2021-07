Nuestros redactores incluyen recomendaciones independientes y rigurosas a productos que puedes comprar online, por lo que si haces alguna compra a través de los enlaces del contenido, SEMANA recibe una comisión.

Consulta aquí nuestra política de afiliación.

Resumen de la receta

Todos los pasos e ingredientes para preparar unas deliciosas espinacas a la crema, un plato tan sabroso como nutritivo.

Tiempo total de preparación: 40

Num. de personas: 4

Calorías: 350

La receta que vamos a prepara hoy requiere de un poco de maña, especialmente si queremos preparar nosotros mismos la bechamel. Se trata de unas espinacas a la crema, un plato nutritivo y mucho más calórico de lo que parece, que pero que puede ser muy útil para solucionarnos cualquier almuerzo.

También se trata de una receta muy útil para el ‘batch cooking’, y que acabe en el ‘tupper’ de aquellos que no tienen más remedio que comer en la oficina, porque acepta muy bien el recalentado y no pierde ni sabor ni propiedades.

El origen de la receta

Aunque seguramente lo hayan visto desde hace décadas en lo recetarios, el origen de este plato no es español, sino francés. No obstante, aquí lo hemos versionado, ya que la receta original no mezcla las espinacas con bechamel tras el salteado, lo hace con nata.

Nosotros nos hemos adscrito a esa versión tan española en la que la bechamel hace de crema para esta verdura y además les dejamos a su libre disposición la posibilidad de añadirle bacon.

Esto último le añadirá sabor, sí, pero puede que también le añada más calorías, así que habrá que hacerlo con un poco de cuidado. En cualquier caso, con bacon o sin él, siempre está bien comer espinacas, podrque suponen una gran fuente de hierro así como de vitaminas K, A, C y ácido fólico.